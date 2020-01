El mejor Courtois contra un Atlético falto de pegada

Madrid, 30 ene (EFE).- El belga Thibaut Courtois vive su mejor momento desde que llegó al Real Madrid en agosto de 2018 tras firmar un gran Mundial con su selección, en el que acabó tercero, y ahora se ha convertido en un factor clave para entender el gran estado de forma del líder de LaLiga Santander y el equipo menos goleado de las cinco grandes ligas europeas.

Vivirá de nuevo este sábado frente al Atlético de Madrid un partido especial. El guardameta jugó en el equipo joriblanco durante tres temporadas -entre 2011 y 2014- y ya fue su verdugo en la final de la Supercopa de España disputada el 12 de enero en Yeda (Arabia Saudí), cuando el belga salvó dos ocasiones claras de gol, una de ellas en la prórroga, y detuvo un penalti al ghanés Thomas Partey en la tanda de penas máximas.

Un gran estado de forma que no se presagiaba a principio de temporada. Las dudas arreciaban en torno a un Courtois que no salvaba a su equipo en esas ocasiones que solo se le exigen a los porteros de los equipos grandes. La sombra del costarricense Keylor Navas sobrevolaba el Santiago Bernabéu y el Madrid atravesaba su peor momento.

El punto crítico para el belga llegó el 1 de octubre contra el Brujas, un partido clave para el devenir del conjunto blanco en la Liga de Campeones tras la derrota (3-0) frente al París Saint-Germain en el debut. El nigeriano Emmanuel Dennis anotó un doblete en la primera mitad y el Brujas marcó dos goles en tres disparos a puerta, lo que hizo que Courtois escuchase una sonora pitada.

Thibaut no salió al campo tras el descanso debido a problemas estomacales y la actuación del francés Alphonse Areola abrió un debate en la afición en torno a la portería blanca tras el que Courtois volvió más fuerte. Momentos que repasó en una entrevista este lunes en Real Madrid TV.

“No fue fácil, pero si no pudiese con la presión no podría estar ahora a este nivel. Estoy orgulloso. He sido fuerte mentalmente y sigo creciendo, siempre he sido fuerte mentalmente. Si no, no se puede aguantar la presión. Sabes dónde estás y aquí cada partido es importante. Las críticas hay que saber manejarlas”, declaró.

Unas palabras que muestran la confianza que tiene en sí mismo el belga y que ahora demuestra sobre el campo y transmite a sus compañeros. En los 18 partidos de LaLiga Santander ha encajado 10 goles y ha dejado su portería a cero en 10 ocasiones. Datos extraordinarios que ha logrado sobre todo desde su vuelta tras aquella caída ante el Brujas; desde entonces, cuatro tantos recibidos y ocho encuentros sin recoger el esférico de dentro de la portería.

Esto hace que el Real Madrid, con 13 goles en contra, sea el equipo menos goleado de las cinco grandes ligas europeas -España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia- en una racha que intentará mantener frente a un equipo como el Atlético de Madrid que sufre problemas de cara a portería, solo 22 goles anotados en Liga, el que menos de los seis primeros, y que llega con dudas ofensivas por resolver y el deseo del fichaje del uruguayo Edinson Cavani. Problemas en ataque que los de Simeone tendrán que superar si quieren sacar los tres puntos del Santiago Bernabéu además de lidiar con el mejor Courtois.

Óscar Maya