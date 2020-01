El presidente tunecino dice que trabajará para limitar la ley de emergencia

Túnez, 30 ene (EFE).- El presidente tunecino, Kaïes Said, reconoció hoy que el Estado de Emergencia, impuesto en el país desde 2015 y prorrogado hoy tres meses más, es "anticonstitucional" y afirmó que tratará de limitarlo exclusivamente a la lucha contra el terrorismo.

"Lo he decretado por obligación y sólo es aplicado en el marco de la lucha contra el terrorismo. En este caso he propuesto añadir una párrafo a la ley antiterrorista para terminar definitivamente con ésta pero sólo será posible tras una reunión del consejo de ministros", afirmó Said en una entrevista emitida en la televisión pública con motivo de sus primeros 99 días de presidencia.

En una emisión de cerca de una hora, el mandatario negó "cualquier injerencia o presión" en su elección sobre el Primer Ministro, Elyes Fakhfahk, que describió como "la persona que puede estar en armonía con la mayoría", para que forme el futuro gabinete.

Ante un posible segundo rechazo del Parlamento, el Jefe de Estado recordó que la constitución le otorga el derecho de disolver la cámara y convocar nuevas elecciones pero no le obliga a ello y no tiene un plazo de tiempo, y puso como ejemplo el caso de Bélgica que se mantuvo un año y medio sin gobierno.

Sin embargo, advirtió, "todos los partidos asumirán la crisis. Serán penalizados, no judicialmente, pero sí políticamente".

En el plano de las relaciones internacionales, el dignatario calificó el plan de paz presentado por el presidente norteamericano, Donald Trump, como la "injusticia del siglo" y tildó toda relación con Israel de "traición".

"Hay que llamar a las cosas por su nombre. La normalización con Israel es un término que no existe", insistió Said, que criticó la "cultura del fracaso en el mundo árabe".

En cuanto a la crisis libia, explicó, su ausencia en la Conferencia Internacional sobre Libia, celebrada en Berlín el pasado 19 de enero, se debió a un "retraso" en la invitación por parte del gobierno alemán "que terminó dándose cuenta muy tarde de que Túnez es un actor importante".

"Yo no tomo un tren en marcha", respondió ante las críticas por rechazar participar en este encuentro en el que estuvieron presentes aliados internacionales como Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Italia, Francia, Turquía y Egipto entre otros.

En este sentido, dio a entender que podría haber un próximo acuerdo con Argelia, país que visitará este domingo en su primer viaje oficial al extranjero, para encontrar una "solución" regional al conflicto.

Por último, Said defendió su "independencia" y aseguró que no formará ningún partido político más allá de los 220 existentes actualmente.

"No he cambiado y no voy ha echarme atrás en mis compromisos con los jóvenes", añadió el político en referencia a sus promesas de continuar la revolución de 2011 que puso fin a dos décadas de dictadura de Zine El Abidine Ben Ali y dar un espacio a las nuevas generaciones, cuyo voto fue indispensable en su llegada al poder.

Said, de 61 años y profesor universitario de Derecho Constitucional, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado mes de octubre al obtener cerca del 73 por ciento de los votos frente a su rival, el polémico hombre de negocios Nabil Karoui.

Said se declara favorable a la pena de muerte, considera que la homosexualidad es un mal introducido por los extranjeros en la sociedad tunecina y expresa sus dudas sobre leyes de igualdad como la que equipara el derecho a la herencia, que contradice la ley islámica o Sharía.