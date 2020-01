Rufián niega que amenazara a Sánchez pero sí le pidió respetar lo acordado

Barcelona, 31 ene (EFE).- El líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha negado este viernes que amenazase ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con no aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pero sí le pidió que respetase el acuerdo de investidura al que había llegado con los republicanos.

"No quiero que la gente se vaya con la idea de que amenacé. Hay unos acuerdos que hay que respetar y, si no se respetan, las relaciones se enturbian, se intoxican", ha asegurado este viernes en declaraciones a la SER.

Moncloa rectificó ayer su decisión de posponer la mesa de diálogo con el Govern para después de las elecciones autonómicas después de que Sánchez y Rufián mantuviesen un encuentro en el que el líder republicano recordó al presidente del Gobierno "que había un documento firmado".

Al respecto, Rufián ha señalado que "mucho de lo que pasó ayer no nace de la mala fe" y que Moncloa hizo "un diagnóstico equivocado" al creer que el gobierno de la Generalitat "ya no existe": "Transmitimos información que la otra parte no tenía y se pudo solucionar".

"No se podía poner en tela de juicio que hay un Gobierno enfrente que quiere dialogar", ha dicho Rufián, que ha añadido que, de no respetarse el diálogo, se entraría "en un bucle bastante tóxico también en la política catalana".

Según el jefe de filas de ERC en Madrid, su formación se enteró por la prensa del cambio de parecer de Moncloa, si bien no ha revelado quién llamó a quién para celebrar el encuentro que acabó desatascando la situación.

Sobre los posibles escenarios tras el adelanto electoral en Cataluña, Rufián ha reconocido que "le gusta mucho" el modelo de Lleida (con un gobierno municipal formado por ERC, JxCat y los comunes) y ha pedido "romper bloques" y buscar "frentes amplios": "Tenemos que respetar al espacio de Convergència, pero mirar más allá".