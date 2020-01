Mike Bloomberg: "Este país necesita inmigrantes"

El Paso (EEUU), 31 ene (EFE).- Estados Unidos tiene que controlar sus fronteras, pero es un país que sin duda "necesita inmigrantes" y que debe facilitar la ciudadanía a millones de personas que ya viven en su territorio como indocumentados, defiende Mike Bloomberg en una entrevista con Efe.

El empresario y exalcalde de Nueva York, que aspira a ser el candidato demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, presentó esta semana en El Paso (Texas) su agenda dirigida a los latinos, a quienes promete nuevas oportunidades y el fin de la hostilidad mostrada por el Gobierno de Donald Trump.

PREGUNTA: Durante décadas se ha dicho en cada elección que los votantes latinos van a ser clave. ¿Cree usted que estas próximas presidenciales serán las que verdaderamente decida el voto latino?

RESPUESTA: Su voto cuenta como el de los demás. Los latinos pueden ser una parte importante de la elección si van a votar. Pero eso es cierto para todos los grupos étnicos. La clave es ir a las urnas y expresarse. Tenemos soldados que lucharon, y muchos murieron, por nuestro derecho a elegir a nuestros propios líderes y siempre he pensado que es una verdadera pena cuando la gente no ejerce ese derecho.

P: ¿Espera que los ataques del presidente Trump contra la comunidad latina hagan que ésta se una en apoyo del candidato demócrata?

R: Creería que sí. Nunca se sabe cómo van a reaccionar los votantes, pero pienso que decir que los comentarios del presidente son inapropiados es una manera suave de describirlos. Yo de verdad no entiendo por qué dice muchas de las cosas que dice. Ya en 2016, en la Convención Demócrata en Filadelfia, dije que creía que era la persona equivocada para el puesto y estaba en lo cierto.

PERDÓN POR SUS TÁCTICAS POLICIALES EN NUEVA YORK

P: Hasta hace poco, usted defendió las políticas de "stop and frisk" (una polémica táctica por la que agentes paran y cachean a personas en las calles y que afectó de forma desproporcionada a latinos y afroamericanos) que la Policía de Nueva York llevó a cabo bajo su Administración. ¿Por qué ha cambiado de postura ahora?

R: Cuando fui elegido (alcalde) vi que había 650 personas asesinadas cada año. Algunas eran pandillas, algunos asesinatos domésticos, pero muchos asesinatos. La mayoría eran jóvenes de color. Y pensé que mi primera tarea era proteger el derecho más importante y ese es el derecho a la vida. Así que hicimos lo que todos los departamentos de Policía de las grandes ciudades hacen. Lo que descubrí más tarde, en mi tercer mandato, es que las cifras del "stop and frisk" estaban creciendo de manera exponencial. Y pensé: "soy padre, ¿me gustaría que se parase a mis hijos? No, pero también los quiero seguros". Lo que hicimos fue una prueba de detener (la táctica) por unos meses más o menos y la tasa de homicidios no subió, bajó. Así que decidí cancelarlo todo y ver qué pasaba. Antes de dejar el cargo ya nos habíamos librado del 95 por ciento. Y al final, pensé en ello, pedí disculpas. Si cometes un error, lo maduro es decir: lo siento y no lo volveré a hacer.

HAY QUE CONTROLAR LA FRONTERA, PERO HACEN FALTA INMIGRANTES

P: Sobre inmigración. Algunos de sus rivales han prometido cambios muy grandes en la forma en que se gestiona la inmigración. ¿Diría que sus ideas son similares o se ve más en un punto intermedio entre esas ideas y cosas que los Republicanos podrían aceptar?

R: Si lo que queremos es una política de inmigración sensata, y ellos también la quieren, seguramente lo importante está en los detalles. Pero creo que, número uno, el país tiene que tener el control de sus fronteras. Ningún país puede no tenerlo. Número dos, este país necesita inmigrantes. La tasa de natalidad es demasiado baja y necesitamos estimular constantemente nuestra cultura, nuestra cocina, las tecnologías. Necesitamos inmigrantes de todo el mundo. Así que hay que equilibrar esas dos cosas.

Creo que también tenemos una obligación con las personas que son verdaderos refugiados (...). Somos un país de compasión y deberíamos hacer algo para intentar ayudar. No podemos aceptar a todo el mundo que está amenazado alrededor del mundo. Hay muchos lugares muy grandes que están muy mal. Así que lo que tenemos que gestionar es cuántos y dónde.

Una de las cosas que podemos hacer es utilizar el arma militar definitiva, que es la ayuda exterior. Los militares dicen que si utilizásemos nuestra ayuda exterior de forma más inteligente no tendrían que ir a la guerra tanto. Sin duda como presidente trataría de llevar ayuda exterior a países como Honduras, pero con estadounidenses gestionándola. De otra forma no lo haría, porque la tasa de corrupción es tan grande, que estarías tirando el dinero. Pero si tuviésemos a nuestra gente allí asegurando que se da de forma efectiva, podríamos eliminar parte de la presión sobre nuestras fronteras.

Y el último punto es que tenemos que tener un sistema de inmigración en el que la burocracia funcione. No podemos dejar que la gente espere durante un año y no sepa su estatus. Y hay que gestionar no sólo la decisión de quién es una verdadero refugiado, sino también la gente que quiere venir aquí, cualquier inmigrante económico. Ya quieras dejar que entren o no, puedes tener tus políticas, pero hay que hacerlo honestamente, a escala y con un plazo razonable.

P: ¿Está usted a favor de despenalizar el cruzar la frontera sin papeles?

R: (...) Se puede parar a la gente, como he dicho antes, tienes que tener control de tus fronteras. Pero darles un historial criminal no es algo inteligente. (Una portavoz de la campaña de Bloomberg precisó a Efe posteriormente que el candidato hablaba principalmente de flexibilidad a la hora de aplicar las leyes y perseguir o no a los infractores, pero dijo que Bloomberg no defiende cambiar la legislación, como sí hacen otros aspirantes demócratas).

P: ¿Qué haría con ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)? ¿Está a favor de reformarlo? ¿De desmantelarlo?

R: Hay que tener una agencia como ICE. Creo que lo que ha ocurrido es que el presidente o su Administración han usado ICE para otras cosas. Cuando gobernaba la ciudad, cooperamos con ICE hasta que empezaron a perder el control y entonces dejamos de cooperar. Pero tenemos que tener esas funciones y esa agencia. Lo que hay que hacer es gestionarla bien y no utilizarla para una agenda política.

P: ¿Y terminaría con la separación de familias en la frontera?

R: Al instante. (...) Creía que iba a preguntarme qué pasa con los 11 millones de indocumentados. No vamos a deportarlos, démosles una vía para la ciudadanía y avancemos. Pero eso requiere un presidente con liderazgo que se plante y diga: 'vamos a hacer esto, comprométanse'. Y creo que se puede.

EL BOICOT A CUBA, UN FRACASO

P: Un par de cuestiones de política exterior. ¿Cómo sería su política hacia Cuba? ¿Retomaría la apertura iniciada por el presidente Obama?

R: Teníamos una estrategia de boicotear a Cuba y librarnos de Fidel Castro. Funcionó. ¡Llevó cuarenta años y terminamos con su hermano! Eso lo dice todo de la estrategia. Creo que si permitimos a nuestros ciudadanos ir y volver, los ciudadanos reformarán el Gobierno. Y lo habrían hecho ya en el pasado en un par de años. Sí, hay que darle a la gente la posibilidad de viajar.

He hablado con mis amigos cubanos y la mitad dicen: "no volveré nunca, los odio". La otra mitad dicen: "no, es mi país y quiero mejorarlo". Yo nunca he estado, pero mi compañera y muchos amigos han estado y un día de estos me gustaría ir.

P: ¿Cómo actuaría ante la crisis en Venezuela? ¿Cree que continuar con la presión política y económica es lo adecuado?

R: No sé qué otra cosa se puede hacer. No vamos a enviar tropas, pero el tipo que gobierna (Nicolás Maduro) es malo.

CUALQUIER DEMÓCRATA, MEJOR QUE TRUMP

P: Sobre el proceso de primarias, no va a participar en los cuatro primeros estados.

R: Sí, mire, decidí presentarme tan tarde que no podía participar en esos cuatro estados.

P: El Supermartes será fundamental para su campaña.

R: Será fundamental para las campaña de todos, porque no hay tanto votos en esos cuatro pequeños estados. Son estados fantásticos, uno querría ganar en ellos y a mi me gustaría estar allí, pero simplemente era demasiado tarde. Algunos ganarán y eso les ayudará a obtener dinero y ese tipo de cosas, pero la gran mayoría de los votos no se van a decidir en febrero, se van a decidir en marzo.

P: Si en el "supermartes" no logra los resultados que espera, ¿consideraría apoyar a otro candidato o va a intentarlo hasta el final?

R: Bueno, está el "supermartes", pero luego hay otra elección con muchos delegados en juego siete días después y una tercera 14 días después. He dicho que si no soy el candidato -y espero serlo, creo que tengo buenas posibilidades- apoyaré al candidato demócrata. Es algo relativamente fácil porque la alternativa es Donald Trump, por quien no podría votar.

Así que incluso si tengo grandes diferencias, y las tengo, con algunos de los otros candidatos demócratas, votaría por ellos y no por Donald Trump.