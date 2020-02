Barcelona, 1 feb (EFE).- El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, avisa al independentismo de que "no se pueden generar frustraciones" que "llevan a la desorientación permanente", y apunta que "hasta que no vuelva la generosidad será imposible avanzar".

En una carta desde la prisión de Lledoners (Barcelona) a los socios de Òmnium Cultural, Cuixart se refiere así al anuncio de elecciones en Cataluña tras la crisis entre JxCat y ERC, y emplaza a la unidad del independentismo y a sellar grandes consensos.

"Que la represión busca dividir a quienes luchan es uno de los principales aprendizajes de estos últimos años. La realidad nos demuestra cada día que para hacer frente a los poderes del Estado es inaplazable una estrategia compartida de país, tan valiente como inclusiva", apunta Cuixart.

"La gente está, pero no se pueden generar frustraciones que se lleven a una desorientación permanente. El problema no son las elecciones, sino la falta de sentido de Estado y la lucha partidista. Hasta que no vuelva la generosidad será imposible avanzar", avisa, y subraya que la ciudadanía catalana se merece "coherencia y altura de miras".

En este punto, Cuixart garantiza que Òmnium Cultural "siempre trabajará por los grandes consensos, para ser más y más determinantes sin dejarnos a nadie por el camino", por no "renunciar nunca al diálogo ni a la confrontación democrática mientras el Estado altere mayorías democráticas y vulnere los derechos humanos", subraya.

"Rechazamos el indulto y cualquier medida o chantaje, por mucho que pretenda condicionar un permiso, que implique renunciar a la lucha por la autodeterminación mediante el ejercicio de derechos fundamentales", asegura Cuixart.

Precisamente ayer, se dio a conocer un escrito de la Fiscalía en el que se opone ante el juzgado de vigilancia penitenciaria al permiso de 72 horas que la cárcel de Lledoners (Barcelona) ha propuesto para el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, al considerar definitivo que no se haya arrepentido y que dijera "lo volvería a hacer".

Por último, Cuixart agradece toda la complicidad y ternura recibida, y comenta que su primer permiso penitenciario le ha permitido "abrazar familia y amigos", "cargar pilas" y aferrarse al convencimiento de que su postura tiene "todo el sentido del mundo".