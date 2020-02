El turista de La Gomera mejora y se hará seguimiento activo de sus contactos

Santa Cruz de Tenerife, 1 feb (EFE).- El ciudadano alemán que dio positivo por coronavirus en La Gomera no ha tenido fiebre este sábado y se encuentra mejor, mientras que las autoridades sanitarias harán "un seguimiento activo" de las personas con las que ha podido mantener contacto durante su trayecto hasta la isla y su estancia.

El jefe de servicio de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud, Domingo Núñez, ha señalado que se pondrán en contacto con las personas que viajaron en el avión hasta Tenerife en los asientos cercanos, mientras que el trayecto hasta La Gomera en barco no presenta problemas porque el afectado no se movió de su sitio junto a una ventana.

Núñez ha comparecido en rueda de prensa, junto con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, y ha especificado que las cinco personas que han mantenido contacto estrecho con el afectado siguen asintomáticas y en observación.

Cinco de los afectados fueron internados el 29 de enero en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera porque presentaban febrícula, si bien solamente uno está afectado, mientras que el sexto permanece sin síntomas, aislado y en observación en la vivienda de la localidad de Hermigua.

"No hay motivo para pensar que se produjo ningún contacto de riesgo" ni en el trayecto hacia La Gomera ni en su estancia en la isla de este grupo de turistas, de los que no se ha facilitado ningún detalle identificativo, salvo que procedían de la zona de Baviera y que no están incluidos en ningún grupo de riesgo por su edad.

En el avión que los trasladó desde Alemania a Tenerife, el turista que después ha resultado infectado no se movió de su asiento en todo el trayecto, y tampoco en el barco entre el sur de Tenerife y San Sebastián de La Gomera, desde donde viajaron en coche de alquiler hasta Hermigua.

La competencia para la localización y seguimiento de los pasajeros que en el avión se sentaron delante y detrás del afectado es de Sanidad Exterior, y si acaso siguieran en Tenerife se ocuparían las autoridades sanitarias locales.

Ese seguimiento consistiría en vigilarlos durante 14 días por si desarrollaran síntomas, en cuyo caso se les aislaría y se les tomarían muestras para verificar la presencia del coronavirus.

La recomendación sanitaria a estas personas es que reduzcan sus contactos sociales, eviten viajes y procuren no salir de casa durante ese periodo.

Los cuatro alemanes que han dado negativo en las pruebas y que se mantienen en el Hospital en La Gomera permanecerán hasta que se les haga una segunda prueba en los próximos días para verificar que sigue sin haber presencia del coronavirus.

También se le hará una segunda prueba al infectado, que evoluciona muy bien, hasta el punto de que ya no tiene síntomas, y si diera negativo se le podría dar de alta, según las explicaciones de Núñez.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, anunció que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, viajará a Canarias en los próximos días, y garantizó que hay "un absoluto control" de la situación, puesto que los protocolos y la coordinación funcionan perfectamente.

Esta persona se contagió el 25 de enero, viajó a La Gomera el 28, se actuó inmediatamente el 29 cuando se recibió el aviso de Alemania y ahora su evolución es muy buena, destacó el presidente, quien subrayó que no hay ninguna noticia de más personas afectadas ni con síntomas en Canarias.

La información se trasladará "con absoluta sinceridad y transparencia" por lo que llamó a la tranquilidad de todas las personas.