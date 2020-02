El presidente palestino dice que no pasará a la historia por "vender Jerusalén"

El Cairo, 1 feb (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, dijo hoy en una sesión extraordinaria de la Liga Árabe para estudiar el plan de paz presentado esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, que no aceptará nunca esa solución y no pasará a la historia por "vender Jerusalén" como capital de Israel.

Palestinian President Mahmoud Abbas (C) attends the Arab League's foreign ministers meeting on US President's Middle East peace plan in Cairo, Egypt.EFE/EPA/ALI BOB