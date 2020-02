Turull defiende la unidad independentista y pide aparcar la "batalla de egos"

Barcelona, 2 feb (EFE).- El exconseller Jordi Turull, condenado a 12 años de prisión por el Tribunal Supremo, ha defendido trabajar para restablecer la unidad independentista que hizo posible el referéndum unilateral del 1-O y, para ello, ha reclamado aparcar toda "batalla de egos" entre los partidarios de la independencia.

En una entrevista en TV3, grabada en la cárcel de Lledoners (Barcelona), Turull ha reconocido su "tristeza" ante la ruptura de la unidad entre JxCat y ERC esta semana, aunque se ha mostrado convencido de que aún hay "margen" para reconducir su relación.

"La gente pasará por encima de quienes se resistan" a la unidad, ha advertido Turull, que ha subrayado que "aquí no habrá un héroe de la independencia de Cataluña, los únicos héroes de la independencia de Cataluña son los ciudadanos de Cataluña".

"¿Estamos dispuestos a poner esto como gran prioridad o ponemos por delante el interés de partido? ¿Ponemos por delante este objetivo o la biografía personal y los egos de cada uno?", se ha preguntado.

Según Turull, "si esto debe ser una batalla de egos, de a ver quién es el Luther King, el Gandhi o el Nelson Mandela, no iremos a ninguna parte".

Turull se ha desmarcado de la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de dejar en suspenso el voto del presidente de la Generalitat, Quim Torra, después de que la Junta Electoral Central ordenara retirarle el acta de diputado.

Pese a reconocer que la decisión de Torrent no fue "nada sencilla", ha asegurado que él, en su lugar, se habría negado a acatar la orden de la Junta Electoral Central.

"Siempre prefiero que me acabe inhabilitando injustamente un tribunal que no quienes me han dado el mandato, que son los ciudadanos de Cataluña", ha afirmado el exconseller.

"Si el riesgo de mantener la dignidad institucional del Parlament es mi inhabilitación -ha dicho-, no habría tardado ni 30 segundos en pensármelo", porque "está por delante la dignidad de la institución del Parlament que mi trayectoria política, ha concluido.