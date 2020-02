"Todos somos contingentes" y otras frases míticas de "Amanece que no es poco"

Madrid, 4 feb (EFE).- Estrenada en 1989 con un discreto paso por la taquilla, con el transcurso de los años "Amanece que no es poco", se convirtió en un fenómeno más allá de lo cinematográfico y en la película más celebrada y citada de José Luis Cuerda.

Estas son algunas de las frases más aplaudidas de la película, el mejor ejemplo del humor absurdo y agudo del manchego.

- "¡Alcalde, todos somos contingentes pero tú eres necesario!

- "Se me está muriendo divinamente... De los años que llevo de médico nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo... Qué irse, qué apagarse, con qué parsimonia. Estoy disfrutando que no te lo puedes ni imaginar"

- "Y ahora me dicen que ha escrito usted "Luz de agosto", la novela de Faulkner, ¡de William Faulkner! [...] ¿Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner?".

- "Un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama"

- "Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual, como no tengo nada que perder".

- "Eres minoría étnica". - "Bueno, minoría étnica y negro como un tizón".

- "Verá señora, que quería yo hablarle de Dostoievski". - "Ah pues muy bien, encantada. Ahora mismo bajo".

- "Pues yo creo que me voy a sacar la chorra"

- "Danos santos del cielo una visión global bastante aproximada".

- "No puedo contestarle, soy un hombre muy primario, estoy sujeto terriblemente a las pasiones"

- "Queremos que la muchacha sea comunal. - Eso, y turgente"

- "¡Me cago en el misterio!".

- "Yo podía haber sido una leyenda. O una epopeya, si nos juntamos varios.

- "De orden del señor cura se hace saber que Dios es uno y trino"

- "Calabaza, yo te llevo en el corazón".