Los agricultores denuncian una situación límite por la falta de rentabilidad

Madrid, 5 feb (EFE).- Varios centenares de agricultores madrileños (400 según la Policía Nacional y un millar según los convocantes) se han concentrado este miércoles frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para denunciar que su situación es "límite" por la falta de rentabilidad.

Los concentrados, presididos por una gran pancarta bajo el lema "Salvemos el campo de Madrid" colocada frente a la entrada del ministerio, coreaban, entre trompetas y silbatos, lemas como "El campo no se vende, se defiende", y había también pequeños carteles en los que se podía leer "Nos pagan poco y os cobran de más" o "Sin campo, no hay vida".

Los convocantes de las protestas -las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA de Madrid- han leído un comunicado en el que reclaman precios justos para los productores y combatir los elevados costes de producción, además de denunciar los recortes que llevan años sufriendo en las ayudas de las administraciones públicas .

También han pedido un mayor control de la fauna salvaje, para que sea viable su convivencia con la actividad agrícola y ganadera, un sistema de seguros agrarios "más justo", para que no dispare los costes de producción, y mejores políticas para luchar contra la despoblación en el medio rural.

Según han apuntado, todas esas medidas son necesarias porque la situación es "límite" y la sufren "cientos de miles de familias" que se dedican a la producción de alimentos en España.

La cúpula de VOX, liderada por Santiago Abascal, ha acudido a la protesta y ha generado la controversia, apoyados por unos y rechazados por otros.

Frente a aquellos que no veían oportuna su asistencia -"no es el momento ni la forma" e incluso les invitaban a abandonar-, otros manifestantes sí la estimaban lícita porque, dicen, "al menos vienen, no como otros".

Abascal ha explicado a los convocantes que VOX acudía "de corazón" para brindarles su apoyo en el Parlamento, a lo que muchos le han agradecido el gesto pero le han recordado que la manifestación no era política, tras lo que el líder de VOX ha abandonado la concentración.

En declaraciones a Efe durante la protesta, el agricultor Florencio Cid ha explicado que los precios que recibe por la producción de cereales y aceite en su explotación madrileña son los de "hace 30 años" y que sin embargo los costes se han "multiplicado por tres" en los últimos ejercicios, por lo que es "imposible" mantener la actividad. Y ha decidido no recoger la aceituna en esta campaña de aceite para evitar más pérdidas.

En el caso de Florencio Manzano -agricultor de cereales, leguminosas y plantas aromáticas- que ha participado en la concentración junto a su mujer, han declarado que es la "ruina total" lo que están viviendo.

Manzano ha calculado estos días los beneficios netos que obtuvo en 2019: una media de 30 euros por hectárea, lo que a su juicio es una situación "insostenible", y ha explicado que ha acudido a la cita de hoy porque "ya se ha colmado el vaso y nos hemos cansado de dar de comer gratis".

La protesta ha incluido una actuación reivindicativa de una mesa con cubiertos y platos vacíos de comida, junto al menú que los agricultores madrileños ofrecen a diario.

Según la carta, de primer plato ofrecen alimentos en calidad y cantidad suficientes a precios asequibles; de segundo, desarrollo económico y social del medio rural, y de postre ser sumideros de dióxido de carbono.

Esta concentración se suma a la que Asaja, COAG y UPA han celebrado en los últimos días en otros zonas de España, y que se mantienen tras la reunión del lunes con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Planas, que anunció este martes tras el Consejo de Ministros que se reunirá con la distribución como "parte de la solución del problema" del campo -convencido de que "será sensible" a la situación de los agricultores y ganaderos- mantiene hoy un encuentro con representantes de Carrefour.