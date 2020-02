"Fashion Freak Show" de Gaultier desembarcará en Madrid en noviembre de 2021

Moscú, 5 feb (EFE).- El "Fashion Freak Show" del célebre diseñador Jean-Paul Gaultier se presentará en Madrid en noviembre de 2021 dentro de la gira mundial de este espectáculo que repasa la vida del francés, anunció hoy en Moscú el productor del evento, Thierry Sucen.

"Estaremos en Madrid, haremos un casting en España en otoño y el estreno será en noviembre de 2021. Jean-Paul trabaja constantemente, no hay ni un solo día en el que no conversemos, en el que no surjan nuevas ideas", dijo este miércoles en rueda de prensa Sucen.

El productor aseguró que este espectáculo dará la vuelta al mundo en los próximos 5 o 7 años.

Sucen adelantó que la obra se presentará en enero de 2021 en Berlín y otras ciudades alemanas, luego en Austria y también en Japón, China y Corea del Sur.

"Haremos una variante para Estados Unidos, que se montará en el propio país (...)", añadió.

MIENTRAS TANTO, EN RUSIA

El diseñador está actualmente de gira en Rusia. El espectáculo acaba de ser presentado en San Petersburgo y a partir de este jueves podrá ser disfrutado por el público moscovita.

La obra, según dijo el propio Gaultier durante la conferencia de prensa, es cambiante "como la vida misma".

"Quiero que el proyecto crezca, se desarrolle y amplíe en todas las direcciones", añadió el diseñador, quien se retiró de las pasarelas en enero de este año pero encontró en este nuevo formato, más teatral, una nueva forma de expresarse.

Gaultier aseguró que no es capaz de abandonar el mundo de la moda, por lo que en este espectáculo la moda juega un papel primordial, todo a través del "prisma de su vida": "un chico que sueña dedicarse al mundo de la moda y de los espectáculos y cuyo sueño se cumple".

Para sus presentaciones en Rusia, Gaultier no introdujo cambios considerables en el guión o la coreografía del espectáculo, de carácter autobiográfico, pero añadió modelos de su colección de 1986, inspirada en el constructivismo ruso.

"La cultura rusa me influyó mucho. Quisiera que esto fuera un homenaje a esta influencia", afirmó.

El "enfant terrible" de la moda francesa estrenó su espectáculo Fashion Freak Show -donde desmonta los límites de la pasarela y el escenario en una especie de historia que va desde su infancia hasta sus excesos en Londres- en octubre de 2018 en París.

Gaultier se sirve de actores y bailarines sobre un fondo de música disco, funk, pop o rock, para desvelar su mirada sobre la sociedad en un homenaje, de estilo sulfuroso y desmesurado, a todas las personas que lo han inspirado.

Pedro Almodóvar o Luc Besson en el cine, Madonna en la música o Régine Chopinot en la danza son algunos de los artistas a los que dedica esta exhuberante pieza de dos horas y media de duración el modisto, que es también su autor, director y escenógrafo.