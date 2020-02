Willy Hernangómez: "Soy consciente que estoy en proceso de aprendizaje"

Houston (EE.UU.), 5 feb (EFE).- El pívot español Willy Hernangómez juega su cuarta temporada como profesional en la NBA, la segunda y media con los Hornets de Charlotte, y es consciente que se encuentra todavía en un proceso de aprendizaje que debe asimilar para crecer y hacerse mejor jugador.

El tener más minutos en los últimos partidos le ha dado mayor confianza al jugador madrileño de 25 años, que está convencido que al final podrá ser un jugador de equipo que pueda aportar grandes cosas.

De hecho el recibir más minutos por parte del entrenador de los Hornets, James Borrego, en los últimos partidos, le ha dado mayor motivación y se siente mejor como reconoció en entrevista con la Agencia EFE.

"La verdad es que un poco más contento por esos minutos", admitió Willy. "Al final estamos aquí para jugar al baloncesto y como es lógico tengo la espinita que quiero ganar partidos, pero es un proceso de aprender, de trabajar y al final estamos haciendo un buen trabajo como equipo y los triunfos llegarán", destacó el exjugador del Real Madrid.

En cuanto si se siente reconocido por la clase que posee como jugador, Willy señala que no busca el lucimiento individual sino de equipo y de ahí que le encanta estar en la pista para ayudar.

"Al final soy un jugador de equipo me encanta estar en la pista, algo que no ha sucedido en lo que va de temporada, pero sabemos que la realidad cambia de un día para otro y hay que aprovecharla", analizó el mayor de los hermanos Hernangómez.

Pero lo más importante para Willy es que con cada oportunidad que tiene disfruta al máximo con los compañeros, entrenarse y estar ahí.

"Como nunca sabes lo que puede pasar en la NBA porque cada día es algo nuevo, entonces se trata de aprovechar y sobre todo a ayudar a mi equipo a ganar partidos", subrayó. "Somos un equipo muy joven y de ahí que nos encontramos en plena evolución y por lo tanto se pueden perder partidos que cuando se tenga experiencia y madurez seguro que serán victorias".

Willy reitera que no se puede perder la perspectiva de que todo es un proceso de aprendizaje en el que se encuentra el equipo y como tal hay que asumirlo.

"Porque cada día estamos siendo mejores jugadores, aprendiendo en todo el proceso", señaló el internacional español, que todavía no sabía nada oficial del posible traspaso de su hermano Juancho de los Nuggets de Denver a los Timberwolves de Minnesota.

"La misma situación en la que estoy yo, aprovechando cada oportunidad que tiene y sobre todo disfrutando de nuestro sueño de jugar en la NBA", comentó el mayor de los hermanos Hernangómez. "Como te he dicho nunca sabes donde puedes estar en la mejor liga del mundo, de lo importante de disfrutar cada día".

En cuanto si él también podría entrar en algún tipo de cambio antes de que mañana, jueves, se cierre el plazo oficial para los equipos de la NBA, Willy dijo que estaba "tranquilo"..

"No lo sé, eso se lo debes preguntar al jefe, como te digo yo ya he tenido la experiencia de ser traspasado a mitad de temporada y son cosas que no puedes controlar y mi cabeza en lo que estoy centrado es aportar cada día lo mejor en los entrenamientos en los partidos y al final lo he dicho siempre, que me siento muy a gusto en Charlotte", señaló Willy.

Lo que si tiene muy claro es que si lo cambian a algún otro equipo, estará listo para adaptarse y competir.

"Pero si me cambian algún lado tendré que adaptarme y seguir jugando porque al final estoy aquí para jugar a baloncesto.

El tener a Michael Jordan como el dueño del equipo es algo que siempre ha sido un elemento importante de motivación y satisfacción para el jugador internacional español.

"Viene a vernos a los entrenamientos, algún mensaje de texto que intercambiamos, pero siempre animando, apoyando, una persona muy cercana al equipo, y como siempre muy agradecido porque para mi siempre ha sido un orgullo que tu jefe sea Michael Jordan y verle sentado con nosotros la verdad es algo que impresiona y un placer de recibir y asimilar todos los consejos que da y nos enseña cada semana cuando llega a los entrenamientos", subrayó Willy.

También dijo sentirse muy triste por la tragedia del fallecimiento de Kobe Bryant, y que no ha sido fácil jugar al baloncesto.

"Difícil, muy difícil. Ha sido una semana muy complicada para jugar al baloncesto, una tragedia horrible no solo para el baloncesto sino para todo el mundo entero, por los éxitos que cosechó no solo deportivos sino como persona y el mundo entero se ha unido ante tan terrible perdida", señaló Willy. "Lo voy a echar de menos y lo único que podemos hacer es seguir jugando para dar todo en la pista y disfrutásemos como él siempre lo hacia por un deporte tan único".

De los Juegos Olímpicos, Willy dijo que estaría preparado para cuando llegue el momento, pero antes tendrá que definir su futuro en Charlotte y el cuanto al descanso del Partido de las Estrellas lo dedicaría a seguir trabajando al máximo.