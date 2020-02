Miss Caffeina y Varry Brava se alían por "amor al pop" en una gira conjunta

Madrid, 7 feb (EFE).- "Por amor al pop", ese territorio libre de los límites y las marcas de estilo, las bandas Miss Caffeina y Varry Brava inician este sábado una gira conjunta de cuatro conciertos en los que, prometen, la suma de las partes resultará en algo mayor.

La sala Inn de A Coruña será la primera en recibir este espectáculo inédito, titulado "Dancetería", antes de su paso por el Pabellón 1 de Feria de Madrid el 14 de febrero, la sala Razzmatazz de Barcelona el 22 de febrero y la sala Gamma de Murcia el 7 de marzo.

"¿Con qué cara íbamos nosotros a Miss Caffeína a proponerles esta idea?", justifica Óscar Ferrer, vocalista de Varry Brava, por el tiempo que ha tardado en gestarse este encuentro en vivo que parecía lógico e inevitable, sobre todo desde que en 2018 Alberto Jiménez participara en una regrabación de su éxito "Satánica".

Los "encuentros esporádicos" mantenidos en camerinos y bambalinas de festivales a partir de esa fecha comenzaron a hacerse más frecuentes, hasta que Manuel Notario, veterano mánager de ambos grupos, les propuso la iniciativa de la gira conjunta habida cuenta de que compartían "un mismo concepto musical y el amor al pop".

"El mundo 'indie' no es nada libre. Sin embargo, el pop es mucho más permisivo, porque no existe esa barrera de lo que es o no es pop, como le ha pasado a Rosalía con el flamenco", reflexiona Jiménez, vocalista de Miss Caffeina, un guante recogido por todos los implicados.

De hecho, como preludio de la gira se reunieron para dar forma a una "canción de liberación", "Nadie sabe tu nombre", que articulara el mensaje que subyace a este proyecto: "Aquí todo el mundo es bienvenido y no hay prejuicios".

Ambas formaciones han trabajado durante meses en la gestación del espectáculo, con tiempos separados destinados a que cada banda toque sus temas, pero con el objetivo de irse uniendo progresivamente sobre el escenario hasta conformar allí una gran banda, "una superbanda", apostilla Ferrer.

Esta experiencia, más habitual en el mundo anglosajón, no se ha prodigado demasiado en la música española, con contadas excepciones como pudieron ser la de Corizonas y el reciente encuentro musical de Zahara e Iván Ferreiro.

"Esto es más común de lo que parece. La mayoría de los singles que ahora se estrenan son colaboraciones, incluso en distintos idiomas. En las giras no se ve tanto porque técnicamente es más complicado de desarrollar", comentan al respeto.

Aunque no descarten que "Dancetería" se extienda más allá de las cuatro citas previstas ("El 'show' está montado", conceden), se mantienen cautos sobre su continuidad, toda vez que tanto unos como otros siguen ocupados con sus propias carreras: Miss Caffeina lleva un año de gira con su exitoso último disco, "Oh Long Johnson" (2019), y Varry Brava ultima el lanzamiento de su nuevo álbum.

"Dos bandas que no tenían pensado juntarse, empiezan haciendo un tema, luego una gira y dentro de unos meses quién sabe si coincidimos haciendo una canción para que otra persona la interprete. Estas cosas siempre abren caminos", destaca Ferrer.

Por Javier Herrero