Soldado: "No se nos ha permitido competir como al Atlético"

Madrid, 8 feb (EFE).- El delantero del Granada Roberto Soldado reconoció que un error les costó la victoria en el Wanda Metropolitano pero lamentó la actuación arbitral que "no permitió al Granada competir como a su rival".

"El poco tiempo añadido ha sido una cosa más. No hay excusa porque nos han marcado en un error y se han defendido bien. Pero no somos un equipo agresivo y no senos ha permitido competir como el Atlético Madrid. Mi tarjeta ha sido de risa", dijo a Movistar LaLiga el jugador del cuadro andaluz.

"No nos han dejado competir como a nuestro rival. Hemos cometido un fallo y han marcado y nosotros no. Tenemos que aprender de esta lección", insistió el atacante internacional que rechazó que hubiera cometido un penalti sobre Ángel Correa como reclamó el Atlético Madrid.

"Yo busco a Correa para proteger la pelota. Tenía la posición ganada", dijo Soldado, que destacó que los encuentros a domicilio son la asignatura pendiente de su equipo.

"Nosotros sabemos el equipo que somos. En casa con nuestra gente y en nuestro campo somos fuertes pero fuera de casa llevamos muchos partidos sin sumar. Por ese fallo en un saque de banda se nos fue un punto y ese paso, fuera de casa es el que tenemos que dar", indicó Soldado.