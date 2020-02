Iceta dice que la solución al problema no es que Junqueras pase 13 años preso

Platja d'Aro (Girona), 9 feb (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que la resolución del conflicto catalán solo llegará por el camino del diálogo y el "reencuentro": "¿La solución a este problema es que Oriol Junqueras esté 13 años en prisión? No, no y no", ha afirmado.