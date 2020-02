!!! (Chk Chk Chk) y Nils Frahm completan el cartel del festival Vida 2020

Barcelona, 11 feb (EFE).- !!! (Chk Chk Chk) y Nils Frahm actuarán en el festival Vida 2020 que se celebra este verano en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y se suman a los nombres ya anunciados de Parcels, Cut Copy, Destroyer, Manel, Belle & Sebastian, Devendra Banhart, Angel Olsen y Black Pumas.

El Vida celebrará su séptima edición del 2 al 4 de julio, según ha informado este martes el director del festival, Daniel Poveda, quien ha afirmado que "tenemos un festival consolidado con una programación exquisita y ecléctica que destaca tanto por la presencia de artistas nacionales e internacionales consolidados de gran renombre, como por las propuestas prometedoras de artistas y grupos de la escena emergente".

Completan la programación bandas como Baxter Dury, Baywaves, Biznaga, Bronquio, Camellos, Candeleros, Cate Le Bon, Chaqueta de Chandal, Cor Blanc, Damien Jurado, Dan Deacon, Destroyer, Egyptian Blue, Enric Montefusco, Eve Owen, Ferran Palau, Flamingods, Franc Moody, French 79, Hickeys, Hijos del Trueno, Jordi Serradell, Jungle DJs y Ladilla Rusa.

También estarán presentes Ljubliana & the Seawolf, Machinda DJ, Mareta Bufona, Maria Jose Llergo, Masonieria, Mazoni, Melenas, Meritxell Neddermann, Mourn, Myoboku, The New Raemon & Paula Bonet, Nick Murphy DJ set, Nils Frahm, Nuria Graham, Pacosan, Pat T Smith, Paula Valls, Sen Senra, Sinead O'Brien, Soccer Mommy, Sports Team, Super Gegant, Tarta Relena, Trinidad, Tversky, Vera Fauna y Zulu Zulu.

El Vida celebra su séptima edición bajo la temática "People vs Units", una campaña diseñada para reforzar y comunicar los valores y los elementos mas característicos del Vida.

Mientras que el elemento "people" representa el festival y sus valores a la hora de tratar a su público como personas, "units" representa la masificación y todas las prácticas contrarias a los valores del Vida, según su director.

Asimismo, el 5 de marzo se celebrará una fiesta de presentación del Vida 2020 en la sala Sebright Arms de Londres, con las actuaciones de Zulu Zulu y Sam Berridge, "para internacionalizar el festival", según Poveda.

Vida vuelve a contar este año con el servicio VidaBUS y refuerza las tres líneas que unen el emplazamiento del festival con el centro de Vilanova i la Geltru, el camping y Sitges.

El festival, que tiene un presupuesto de 1.600.000 euros, cuenta con una aportación del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú de 18.000 euros, que considera insuficiente el director del Vida, que ha pedido más implicación del Consistorio.