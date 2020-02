Eminem desmiente que no fuera a los Oscar de 2003 por un caso de censura

Madrid, 11 feb (EFE).- Eminem, quien ofreció una inesperada actuación en la entrega de los Oscar para interpretar la canción con la que se llevó la estatuilla dorada en 2003, ha desmentido que no asistiera a aquella ceremonia porque la organización de la misma quisiera censurar partes del tema.

Así lo ha asegurado el rapero estadounidense en una entrevista con la revista Variety, en la que ha revelado los motivos auténticos por los que no acudió a aquella gala en la que estaba nominado por el tema "Love Yourself" y decidiera enmendar 18 años después aquella recordada espantada.

"Había interpretado el mismo tema junto a The Roots solo dos semanas antes en los Grammys, así que no creí que fuese buena idea. Además, aquella versión más joven de mí no pensó que los Oscar fuese un 'show' que me entendiera", ha reconocido.

El artista, llamado realmente Marshall Matters, ha confesado que no creía que tuviese ninguna posibilidad de premio aquella noche y que no se molestó siquiera en seguir el programa. "Mi hija tenía que estar en el colegio temprano a la mañana siguiente, así que estaba intentando dormir", se ha excusado.

En su lugar acudió a la gala su músico y productor Luis Resto, que fue la persona que le comunicó la noticia de que, para su sorpresa, "Love Yourself", tema central de la película "8 Miles", había sido galardonado con el Oscar a "mejor canción".

"Eso me demostró lo auténtico y real que era aquel premio, que me dieron sin ni siquiera aparecer", ha comentado sobre un galardón que habría recogido de manos de Barbra Streissand.

Preguntado por la versión que ha circulado durante todos estos años de que declinó actuar en la misma ceremonia de 2003 porque la organización prefería que interpretara una versión "censurada" de su tema, Eminem se ha mostrado tajante al negarlo.

"No fue para nada así, porque no es ni siquiera un tema que contenga demasiadas tacos", ha afirmado, antes de recordar por palabras de su representante, Paul Rosenberg, que desde la organización sí se ofreció entonces la posibilidad de participar en la ceremonia, sin más detalles al respecto.

Sobre las razones que le llevaron a actuar en la gala de este año, Eminem ha comentado que todo partió de la organización, que estaba preparando un montaje en el que se recordaban canciones emblemáticas de películas, incluida la suya. Ellos hicieron su propuesta y esta vez dijo que "sí", cómplice con la idea de que su aparición fuese inesperada.

"Acabábamos de publicar un nuevo disco y pensamos que tendría sentido", ha argumentado el músico estadounidense, quien el pasado 17 de enero lanzó también por sorpresa su undécimo álbum de estudio, "Music To Be Murdered By".