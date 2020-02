Feijóo desvela que optará a un cuarto mandato en la Xunta

Santiago de Compostela, 11 feb (EFE).- El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que presentará de nuevo su candidatura a la Xunta con la intención de aspirar a un cuarto mandato al frente del Ejecutivo autonómico en las elecciones previstas para el 5 de abril.

Durante un discurso ante la Junta Directiva autonómica del PP en el ya para él tradicional hotel Palacio del Carmen, Núñez Feijóo ha desvelado lo que todo el partido esperaba y daba por hecho desde hace meses, que está a disposición de su organización política para ser de nuevo candidato.

A diferencia de 2016, pero no de 2009 ni de 2012, el congreso del PPdeG se celebrará después de las elecciones y no antes; momento en el que los militantes y el partido le pedirán cuentas por el resultado electoral.

Núñez Feijóo se había comprometido en el mismo escenario que el de esta jornada en 2016 a presentarse por tercera vez "hasta 2020" si ganaba y llegó entonces a asegurar que después, a partir de 2021, le gustaría ser entrevistado como "expresidente de la Xunta".

De hecho, tras sus declaraciones contundentes en 2016 y 2017 e incluso en una parte de 2018 -cuando declinó intentar liderar el PP tras la renuncia de Mariano Rajoy- en las que aseguraba que su 'contrato', como lo denominaba, con Galicia concluía a finales de 2020, Núñez Feijóo había pasado a señalar que sería en este primer trimestre del año cuando desvelase su futuro.

Fue en junio de 2018, también en este mismo hotel, y también entre lágrimas y sollozos, cuando anunció ante la sorpresa, la incomprensión y el estupor, incluso, de miembros de su partido y de algunos grupos mediáticos, que su compromiso era con Galicia y que no podía romperlo porque los gallegos no se lo perdonarían y él tampoco se lo perdonaría a sí mismo.

Durante un discurso de 25 minutos, interrumpido por constantes aplausos y gritos de presidente, presidente, Feijóo ha hecho ahora gala de sus tradicionales circunloquios para llegar al punto final.

Había que elegir y ha decidido presentarse "por compromiso, por coherencia" y por Galicia, ha asegurado.

"Pediré la confianza porque todos me conocen, pediré la confianza a mi pueblo, que ya me conoce, con mis aciertos y errores, con algunas virtudes y muchas carencias. No descubro nada si digo que soy Alberto Núñez Feijóo y que los gallegos saben lo que pueden esperar de mí", ha señalado entre vítores de un auditorio entregado de antemano.

En esta ocasión no se respiraba la tensión de otras veces entre el público, todos dirigentes del partido, y se ha permitido Feijóo jugar con sus emociones, en su ya habitual retórica basada en el contraste de contrarios, en presentar pros y contras de las dos opciones manejadas.

De hecho, tras anunciar su disposición a ser candidato por cuarta vez ha ironizado: "Ahora que la gente ya respira normal voy con el resto".

Ha sido muy crítico con la situación política actual en el conjunto de España, "en la que no se valora la experiencia ni la gestión" y en la que Galicia ha estado "al margen" en estos casi doce años con él al frente de la Xunta, ha dicho.

Por eso ha considerado imprescindible que gane quien gane las elecciones preserve esta "estabilidad" y no importe de otros lugares de España "fracturas en la sociedad".

En este punto estudiado del discurso ha hecho que dirigentes de segunda o tercera fila contuvieran la respiración, ya que ha señalado que esa es la política en la que no cree y la que anima a dejarlo.

Enseguida, sin embargo, ha tranquilizado a esta parte menos avezada del auditorio con argumentos a favor de su continuidad, como "defender los intereses de Galicia ante quienes los pretendan menoscabar, con responsabilidad, cumpliendo con deberes y obligaciones y solicitando derechos".

También ha tenido guiños para su partido y sus dirigentes en Galicia, de quienes ha asegurado que desconocía -pese a que lidera el partido con mano de hierro desde 2006- que le tenían tanto afecto, un cariño que le ha hecho, junto con su compromiso por Galicia, decantarse por optar a un nuevo mandato.

"En 2016 con unas perspectivas electorales no buenas para el partido, con parálisis y bloqueo en España dije Galicia; en 2018 cuando se abrieron otras posibilidades, otros horizontes y metas, por compromiso y coherencia, dije Galicia... Y hoy, en 2020, vuelvo a decir Galicia: si mi partido está dispuesto, yo estoy dispuesto. Quiero ser el candidato a la Presidencia de la Xunta", ha dicho interrumpido por aplausos y por su propia voz, que se quebraba.

Y frente a quien le acusa de encabezar un proyecto agotado se ha reivindicado: "Me siento con más ilusión, más ganas y más energía que nunca" para lograr una nueva mayoría absoluta, algo que a pesar de la hiperfragmentación de los espacios electorales ha confesado que ve factible.