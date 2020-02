Yolanda Díaz quiere derogar los despidos por bajas reiteradas

Madrid, 11 feb (EFE).- La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho este martes en la emisora Onda Cero que "vamos a derogar el artículo del Estatuto de los trabajadores que permite los despidos por bajas reiteradas".

Este artículo se va a derogar con el apoyo de los sindicatos y patronales, ha añadido la ministra en una entrevista con el periodista Juan Ramón Lucas.

“Sólo un sector muy concreto de empresas muy pequeñas está acudiendo a estas formas de despido antes de su derogación”, ha aclarado la ministra.

"Se han destruido en nuestro país un millón y medio de puestos de trabajo desde 2011 a 2014", ha afirmado Díaz, y ha añadido que la reforma laboral ha servido para "devaluar los salarios y precarizar las relaciones laborales".

"La mitad de los asalariados en España son precarios", ha declarado, y ha asegurado que "nos sacan los colores en Europa, tenemos unos índice de pobreza laboral que son insoportables".

La titular de Trabajo ha afirmado en el programa "La brújula", de la citada emisora, que "habrá diálogo social, aunque haya puntos de discrepancia, que son legítimos".

“En la Facultad de Derecho me enseñaron que por debajo de un crecimiento del 2 % no se crea empleo, pero estamos en un proceso en el que no pueden ser siempre los más desfavorecidos los que paguen”, ha declarado Díaz.

“No hay ningún dato que certifique el impacto negativo de la subida del salario mínimo. La mayor parte de los convenios colectivos que operan en el sector del campo están por encima del salario mínimo. En el campo, hay un problema estructural”, ha afirmado.

“Respeto la resolución judicial que avala que se descuente del salario el tiempo que dedican los trabajadores a fumar, pero tenemos que legislar y regular estas cuestiones que afectan al tiempo y las jornadas. Es un tema muy conflictivo”, según señaló la ministra.

“La ministra (María Jesús) Montero está trabajando con todos los grupos del Congreso y estoy segura de que vamos a sacar adelante los presupuestos. No podemos seguir con los presupuestos de (Cristóbal) Montoro”, ha añadido.

En cuanto a la situación de Cataluña, la ministra ha declarado: “Quiero que con mesura podamos llegar a posiciones dialogadas en Cataluña, y dejar de vivir los episodios frustrantes que hemos vivido. El Gobierno va a ser el respeto de la legalidad vigente. Me gustaría que podamos hablar con tranquilidad. Quiero que Cataluña siga con nosotros”.