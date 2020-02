Bono y la ONU denuncian la "dramática desventaja" en educación de las jóvenes

Naciones Unidas, 11 feb (EFE).- El cantante Bono y Naciones Unidas denunciaron este martes la "dramática desventaja" en educación que sufren las adolescentes del mundo, y pidió a "todas y cada una de las naciones" que se unan a la iniciativa "Drive for Five" para mitigar la situación.

Fotografía cedida por la ONU donde aparecen, de izquierda, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka; la líder del colectivo internacional conocido como "The Elders" (Los Ancianos), Mary Robinson, y el cofundador de la Campaña ONE el cantante Bono (i), líder de la banda U2, durante el lanzamiento de la iniciativa "The Drive for Five: Una llamada a la acción para la educación de las chicas adolescentes" este martes, en la sede del organismo en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Mark Garten/ONU