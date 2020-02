Limp Bizkit anuncian un único concierto en España el 26 de agosto en Madrid

Madrid, 12 feb (EFE).- La banda estadounidense de "nu metal" y "rap metal" Limp Bizkit ofrecerá un único concierto en España en 2020 que tendrá lugar el próximo 26 de agosto en el multitudinario Wizink Center de la capital.

Según ha informado la promotora responsable, las entradas para asistir a esta cita en el conocido popularmente como el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid se pondrán a la venta a partir de este viernes 14 de febrero.

Hacía 8 años que el grupo de Florida no actuaba en España, en concreto desde su última actuación en el extinto festival Sonisphere celebrado en 2012 en el Auditorio John Lennon de la localidad madrileña de Getafe.

Es practicamente el mismo tiempo que lleva sin publicar nuevo álbum esta formación integrada actualmente por Fred Durst a la voz, Sam Rivers como bajista, John Otto a la batería, el guitarrista Wes Borland y Dj Lethal a la mesa de mezclas.

Hasta aquel "Gold Cobra" (2011), son cinco los discos de estudio publicado por Limp Bizkit desde su fundación en 1994, a destacar "Significant Other" (1999), su segundo trabajo, que los lanzó al estrellato, y también el tercero, "Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water" (2000), que los catapultó a la escena internacional.

Está previsto que Limp Bizkit retorne al mercado próximamente con un sexto álbum del que ya se ha anticipado en directo el sencillo "Wasteoid".

Nominados a tres premios Grammy, se les estiman unas ventas mundiales de 40 millones de copias de toda su discografía.

Además son muy conocidos por sus vigorosas puestas en escena, con la voz encolerizada de Durst como elemento central y las extravagantes propuestas estéticas de Borland, ya sea con el cuerpo pintado o mediante el uso de máscaras y uniformes.