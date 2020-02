Torra consultará al Parlament sobre la mesa de negociación si no hay mediador

Barcelona, 12 feb (EFE).- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha recalcado que la figura de un mediador internacional en la mesa de negociación con el Estado es una "decisión" del Parlament que se debe respetar y que, si el Gobierno lo veta, consultará de nuevo a la Cámara sobre el futuro de esas conversaciones.

En la sesión de control al presidente de la Generalitat en el Parlament, Torra ha insistido en que trasladará al Gobierno la necesidad de un mediador internacional y, en el caso de que esta demanda fuera rechazada, "será el Parlament -ha añadido- quien deberá pronunciarse sobre qué hacemos".

Torra se ha sometido a su primera sesión de control en el Parlament sin tener la condición de diputado, a resultas de la aplicación de su condena de inhabilitación por desobediencia, un asunto polémico que abrió un cisma entre JxCat y ERC y que precipitó el adelanto de elecciones catalanas, aún sin fecha de celebración.

También ha sido la primera sesión de control después de la reunión entre Quim Torra y el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, quienes previsiblemente encabezarán la mesa de negociación que debería celebrarse este mes de febrero.

El presidente catalán ha señalado que, de los 44 puntos de "reencuentro" de Pedro Sánchez, "40" deberían derivarse a la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, para así centrar la mesa de negociación en el conflicto político.

Ante el pleno del Parlament, Torra ha insistido en la demanda de un mediador internacional, una figura que Moncloa rechaza.

ERC también desearía disponer de un mediador, pero tampoco quiere que esto sea una "excusa" para frenar el arranque de la mesa de negociación que pactaron con el PSOE para la investidura de Sánchez.

En este contexto, Torra ha querido recordar que es una exigencia que aprobó la mayoría del Parlament -ERC incluida- en una resolución votada el pasado jueves.

"No es el presidente de la Generalitat quien pide un mediador, es la mayoría del Parlament de Cataluña quien lo ha pedido", ha subrayado Torra, que ha indicado en este sentido que las decisiones de la Cámara son un "mandato" para él.

Así que ha incidido que va a trasladar esta demanda a Sánchez para que la acepte y, "si no fuera el caso, será el Parlament quien deberá pronunciarse si no hay este mediador internacional".

Torra ha remarcado que el diálogo debe ir acompañado de "garantías" para que dé sus frutos y ha subrayado que sus premisas para la negociación con el Estado son "la fuerza de la unidad" del independentismo, "no paralizarse por la represión" y el "respeto a la voluntad popular", expresada en el Parlament.

En unas declaraciones en Ràdio 4, el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha afirmado que, si bien a su formación también le gustaría que hubiese un mediador, esto no se debe utilizar "como excusa para no negociar y que no empiece a funcionar" la mesa de negociación.

En su intervención durante el pleno, Sabrià ha enfatizado que, una vez han logrado "sentar al Estado" en una mesa, los independentistas no deben "regalar debilidades, ni reproches ni dudas".

"Lo tenemos que hacer, hagámoslo juntos porque así somos más fuertes. Aún tenemos tiempo para construir una estrategia conjunta, hagámoslo. Ni las elecciones pueden ser una excusa; apartemos disputas, no nos encallemos en debates estériles", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz en el Parlament de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha anunciado, durante su pregunta al presidente de la Generalitat, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de sus derechos como diputados por el hecho de que Torra siga en su escaño pese a su inhabilitación.

En respuesta a una interpelación en este caso del líder del PPC, Alejandro Fernández, sobre el accidente químico en Tarragona, Torra le ha preguntado si el PPC ya ha retirado la querella contra él por "usurpación de funciones".

Fernández ha contestado en tono irónico que él "no le ha nombrado en la pregunta" y que estaba interpelando al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.

Por su parte, la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido al Govern poder negociar algunas partidas de los Presupuestos de la Generalitat, que empiezan su trámite parlamentario este miércoles, y ha pedido a Torra, sin éxito, que concrete la fecha de la elecciones.