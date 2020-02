El Mobile cree que la anulación por fuerza mayor les exime de indemnizaciones

Barcelona, 13 feb (EFE).- La asociación GSMA, organizadora del Mobile World Congress (MWC), ha asegurado este jueves que la cancelación de la edición de 2020 se debe a una situación de "fuerza mayor" debido a la epidemia de coronavirus, lo que cree les exonera de responsabilidades económicas.

El consejero delegado y el director general de GSMA, John Hoffman y Mats Granryd, respectivamente, han participado en una rueda de prensa conjunta con representantes de las administraciones públicas y Fira de Barcelona para dar explicaciones por la cancelación del Mobile y mostrar un frente común para trabajar para próximas ediciones, que esperan repitan el éxito del pasado.

Tras afirmar que no tenían otra opción que cancelar el evento y que los contratos de GSMA con los expositores incluyen cláusulas de fuerza mayor, Hoffman ha señalado: "No hemos analizado los costes que habrá. No se trata de una decisión financiera sino basada en el bienestar y la salud".