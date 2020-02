La gran dama del "soul" Mavis Staples actuará en Madrid el 8 de junio

Madrid, 13 feb (EFE).- La gran dama del "soul" y luchadora por las libertades civiles Mavis Staples, miembro del Salón del Rock And Roll desde 1999, ofrecerá un concierto el próximo 8 de junio en el Teatro Coliseum de la capital española.

Su actuación, como parte del ciclo SON Estrella Galicia, permitirá disfrutar de esta artista ganadora de un Grammy, que está considerada como pionera del "soul", el góspel y el "r&b", y que no recalaba en la ciudad desde 2012.

Llamada "una de las voces definitorias de la libertad y la paz en América", su carrera musical ha estado muy vinculada a su compromiso político, de ahí que desfilara junto a Martin Luther King o que cantara en la Casa Blanca durante el mandato de Barack Obama.

Lejos de conformarse con un repertorio consolidado, Staples (Chicago, 1939) ha seguido sumando álbumes a su discografía en los últimos años, con trabajos saludados unánimente por la crítica, como "You Are Not Alone" (2010).

De hecho, en su próxima visita a Madrid, ya con 80 años, presentará el último de ellos, el reciente "We Get By" (2019), que constituye su duodécimo disco y fue producido y compuesto por Ben Harper.

SON Estrella Galicia ha confirmado también este jueves que incluirá dentro de su programación un concierto el 29 de abril en el Teatro Lara del tres veces ganador del Grammy Joe Henry, quien presentará su último proyecto, "The Gospel According To Water", lanzado a finales del pasado año.