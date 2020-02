Harrison Ford regresa a Hollywood para estrenar "The Call of the Wild"

Los Ángeles (EE.UU.), 14 feb. (EFE).- Harrison Ford pisó de nuevo el Paseo de la Fama de Hollywood (EE.UU.) para estrenar su nueva película "The Call of the Wild", basada en la clásica novela homónima publicada en 1903 y ambientada en plena fiebre del oro estadounidense.