El presidente del COE llama a la tranquilidad respecto al coronavirus, de cara a los JJ.OO

Laguna de Duero (Valladolid), 14 feb (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se ha mostrado "tranquilo" respecto a la celebración este verano de los próximos Juegos Olímpicos en Tokio (Japón), a pesar de la situación creada por el coronavirus, ya que "si hubiera el más mínimo riesgo, se tomarían las medidas oportunas".

Según ha explicado a los medios tras presentar en el colegio Miguel Hernández de Laguna de Duero (Valladolid) el programa "Todos olímpicos", también en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro hubo cierta inquietud por el virus del "Zika" pero "todo estuvo perfectamente controlado".

"Ha habido varios torneos y preolímpicos anulados en China, porque ningún representante ni del COI ni de ningún organismo puede asumir un riesgo tan grande. Estamos hablando de que unos Juegos Olímpicos mueven a más de dos millones de personas de todos los países, por lo que el contagio llegaría a todo el mundo", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que ningún deportista le ha transmitido "inquietud" sobre este tema, puesto que además aun quedan cinco meses para el inicio de los Juegos Olímpicos y lo único en lo que se debe pensar es "en desfilar el 24 de julio en la inauguración de esta importante cita".

Alejandro Blanco "no" cree que se vayan a producir renuncias para no acudir a Tokio, como ha sucedido en el "Mobile World Congress" de Barcelona, finalmente anulado, ya que "si en julio no está controlada esta enfermedad, se estaría hablando de un problema más grande que unos Juegos Olímpicos".

Por último, ha insistido en que está "en contacto permanente con el COI" y, "si todo está bien", España volverá a participar en una nueva edición de los Juegos Olímpicos, para la que los deportistas llevan años trabajando.

"Es lógica una cierta inquietud, y por ello estamos pendientes de los informes de la Organización Mundial de la Salud, pero hay que estar tranquilos, porque en el caso de que hubiera el más mínimo riesgo, se tomarían las medidas oportunas", ha insistido.