Moscovitas se visten de Dalí para homenajear al genio español

Moscú, 14 feb (EFE).- Decenas de moscovitas homenajearon este viernes al pintor español Salvador Dalí disfrazándose para parecerse a él, con trajes y accesorios inspirados en la imagen del genio del surrealismo para visitar la mayor retrospectiva de su obra en Rusia.

La gran parte de los "dobles" de Dalí que se acercaron a la muestra en la emblemática sala de exposiciones Manezh, al lado del Kremlin, recurrieron a la opción más fácil: un bigote como el de Dalí, ya sea de cartón o pintado en la cara.

Aunque también los hubo que lucieron trajes más elaborados, como fue el caso de la pintora Yulia Nasónova, con un cuerno de rinoceronte en forma de tocado.

"Los que conocen la obra de Dalí y han observado cómo se expresaba habrán visto que se ponía cuernos (de rinoceronte), zapatos y otros objetos en la cabeza", señaló la artista en una conversación con Efe, después de mostrar en su teléfono móvil la imagen de Dalí que inspiró su traje.

La "doble" del genio surrealista fue a la exposición en compañía de una amiga que imitaba a Gala, la esposa de Dalí, y juntas se convirtieron en el foco de atención del resto de los visitantes, muchos de los cuales no se perdieron la ocasión para hacerse una foto con la "famosa pareja".

En la muestra, abarrotada de gente, también se pudo ver a otra Gala, como la que encarnó la diseñadora rusa Alla Agata con un sombrero en forma de zapato.

"Dalí es único. Te gusta o no te gusta. No hay un término medio", dijo la muchacha, que también enseñó la fotografía de Gala que le sirvió de inspiración para el "look" surrealista.

Entre los numerosos visitantes que acudieron este viernes a la exposición de Dalí tras hacer largas colas a la entrada en el recinto del Manezh se encontraban también muchos enamorados, que visitaron la muestra como parte de sus planes para el día de San Valentín.

Las parejas paseaban entre las piezas expuestas con actitud cariñosa y se tomaban selfis frente a los retratos de Gala y Dalí como una muestra de admiración por uno de los matrimonios más famosos del siglo XX.

La exposición "Salvador Dalí. Arte Mágico", que incluye 188 obras del artista catalán, abrió al público el pasado 28 de enero, y desde entonces se ha convertido en el principal acontecimiento cultural de este invierno, con largas colas todos los días a las puertas de la muestra.

El valor de las entradas es de 600 rublos (8,65 euros) los días laborables y de 750 (10,78 euros) en los fines de semana. Precio que hasta la fecha se han mostrado dispuestos a pagar miles de rusos.

Los amantes de la obra de Dalí podrán admirar sus creaciones expuestas en Moscú hasta el 25 de mazo.EFE

