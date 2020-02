Schwartzman-Sousa y Rudd-Londero, semifinales del Abierto de Argentina

Buenos Aires, 14 feb (EFE).- Los argentinos Diego Schwartzman y Juan Ignacio Londero, el noruego Casper Rudd y el portugués Pedro Sousa se clasificaron para las semifinales del Abierto de Argentina, el ATP 250 que se juega en Buenos Aires.

Schwartzman, cabeza de serie y número 14 del mundo, batalló durante tres horas y media para lograr superar al uruguayo Pablo Cuevas por 5-7, 7-6(11) y 7-5.

Sin embargo, el argentino sufrió dolores musculares y puso en duda su continuidad en el torneo.

"Es difícil hablar. No puedo hablar, estoy con la alegría del partido pero quiero ir a hacerme un estudio. No soy de actuar, no me gusta terminar así el partido, lo hice por Pablo. No creo que sea algo bueno. Nunca en mi vida me lesioné y sentí algo que creo que es una lesión", afirmó.

En las semifinales aguarda Sousa, que en la madrugada de este sábado venció al brasileño Thiago Monteiro por 7-6(5) y 6-4.

Londeiro eliminó a su compatriota Guido Pella, segundo cabeza de serie, por 6-4 y 7-6(4).

"Tuve mis chances en el segundo set, pero no las aproveché y Lóndero jugó mejor en los momentos clave", explicó el número 27 del mundo.

"Es la cancha más lenta del planeta. Hay que pasar muchas pelotas para ganar los puntos, todos los partidos son largos y es difícil acortar, creo que mi juego últimamente se adepta mejor a las superficies rápidas", añadió.

En la próxima instancia se medirá con Ruud, que eliminó al serbio Dusan Lajovic a ganarle por 7-5 y 6-1.

El Abierto de Argentina, que se juega sobe tierra batida en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, finalizará este domingo.