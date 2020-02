Ciudadanos pide a Sánchez que no ceda "al chantaje" de la mesa negociadora

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 16 feb (EFE).- La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Lorena Roldán, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no insista en crear la mesa de negociación con el Govern y "no ceda al chantaje del separatismo".

En unas declaraciones realizadas en La Farga de l'Hospitalet, en Barcelona, donde ha asistido a unas jornadas conmemorativas del Día de Andalucía, Roldán ha indicado que "Torra tiene que reconocer y asumir de una vez por todas que ya no es el presidente de la Generalitat".

"Ya no representa a los catalanes, y por tanto -ha subrayado- lo que debería hacer es dar un paso al lado y no alargar esta agonía que no lleva a ningún sitio".

Según la líder regional de Cs, que Torra renuncie al cargo puede permitir "que se cierre la etapa negra del 'procés', que no ha traído nada bueno para los catalanes" y posibilitar que se abra otra "de convivencia, de reconciliación y de libertad".

Sobre la mesa de negociación, ha evitado posicionarse sobre si es necesario que haya un mediador o no y ha hecho, en cambio, un llamamiento a Sánchez "para que deje de darle alas al separatismo, que deje de tratar y legitimar a Torra como un interlocutor válido, cuando ha sido condenado e inhabilitado por saltarse la ley, por desobediencia".

"Es un error que Sánchez insista en una mesa que al final es de chantaje, en la que lo único de lo que quiere hablar Torra es de separar Cataluña del resto de España", ha indicado la líder del grupo de Ciudadanos en el Parlament.

En clave más interna de su partido, y en relación con la alianza electoral que propugna para concurrir junto al PP en Cataluña, País Vasco y Galicia, Roldán ha destacado que "lo importante es que no se pierda ningún voto constitucionalista".

"Hay que sumar esfuerzos para poner los intereses de España por encima de los de partido", ha indicado antes de asegurar que "esto va mucho más allá de las siglas, porque estamos en circunstancias excepcionales, con territorios amenazados por el nacionalismo, y esto requiere de una solución excepcional".

Según Roldán, "no se trata de un simple acuerdo con el PP, se trata de construir una alternativa mucho más transversal entre los partidos constitucionalistas, pero también con las entidades de la sociedad civil".

Ha rechazado entrar en polémica sobre los candidatos y ha puntualizado que "las negociaciones están todavía en marcha". "Nosotros vamos a ser generosos, no vamos a poner límites ni obstáculos, y esperamos que el resto de fuerzas, y entre ellas el PP, actúen en el mismo sentido, con altura de miras y sentido de estado", ha agregado.

En su visita a las jornadas del Día de Andalucía, Lorena Roldán ha saludado a la alcaldesa de l'Hospitalet, la socialista Núria Marín, con quién ha conversado unos minutos, y también con el concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou.