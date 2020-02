Smólov acapara portadas en Rusia por su gol al Real Madrid

Moscú, 17 feb (EFE).- El ruso Fiódor Smólov, delantero del Celta de Vigo, acapara hoy portadas en Rusia por su gol en el Santiago Bernabeu ante el Real Madrid, donde el equipo gallego arrancó un valioso empate.

"Smólov le marca al Real", titula el diario deportivo "Sport-Express", el más leído del país.

El periódico, que había alabado la decisión del delantero de abandonar el Lokomotiv Moscú en invierno para fichar por un equipo español, destacó la "sangre fría" que demostró Smólov cuando encaró a Courtois.

"Aprovechó la primera ocasión de la que dispuso en España. El desmarque entre los dos defensas centrales, la arrancada, el control del balón al primer toque y un tiro dirigido a la esquina", señala la crónica.

Destaca que el delantero logró lo que no pudo el Barcelona ni el Atlético de Madrid, que no lograron perforar la portería madridista.

"Sport-Express" no tiene claro que la llegada de Smólov pueda salvar al Celta del descenso, pero, con todo, cree que un gol en el Santiago Bernabeu merece la pena el esfuerzo.

"No sabemos cuántos goles Smólov marcará hasta final de temporada. Pero, en cualquier caso, podemos decir con seguridad que esta aventura no fue en vano. Marcar un gol al Real Madrid en el Bernabeu no lo puede hacer cualquiera. Se lo podrá contar a sus hijos o nietos: 'Cuando yo jugué en el Bernabeu, marqué un gol. Así fue la historia'", apuntó.

La prensa local recuerda que Smólov ya amargó la vida a España al marcar una de las penas máximas en la tanda de penaltis de los octavos de final del pasado Mundial, cuando los eslavos apearon sorprendentemente al equipo liderado como el Real Madrid, por Sergio Ramos.

Con este gol, Smólov se convierte en el vigésimo segundo jugador ruso que anota en la liga española, lista encabezada por dos antiguos futbolistas del equipo olívico: Valeri Karpin (68) y Alexandr Mostovói (55).

Desde su llegada a Vigo, Smólov había jugado unos minutos en Valencia y casi todo el partido ante el Sevilla, pero apenas tuvo oportunidades de lucirse.

Smólov, máximo goleador de la liga rusa en dos ocasiones, espera que sus buenas actuaciones en España le devuelvan la confianza del seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, con vistas a la Eurocopa.