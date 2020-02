Unai García: "Seguro que la victoria de ayer nos va a dar alas"

Pamplona, 17 feb (EFE).- El defensa navarro de Osasuna, Unai García, ha asegurado sobre la victoria lograda ayer en San Mamés por 0-1 que les "va a dar alas” para encarar los próximos partidos ligueros a los que tendrán que hacer frente.

García ha comentado que este lunes en Tajonar se notaba un “buen ambiente” después de la victoria en Bilbao, en un partido “muy complicado fuera de casa frente a un rival difícil que, con el paso de los minutos, tuvo sus ocasiones, pero tuvimos ese pelín de suerte que hay que tener para ganar en Primera División”.

Sobre el sistema de 3 centrales que puso Arrasate frente al Athletic, García ha dicho que se sintió “bien”, aceptando que, tanto él como sus compañeros, “controlamos el sistema para que finalmente saliese bien la cosa”.

“El míster quiso poner a 3 defensas atrás para parar esos goles que estábamos recibiendo últimamente”, ha indicado el navarro en rueda de prensa posterior al entrenamiento, y ha añadido que enfrente han tenido en los últimos partidos rivales “de mucha calidad” y “por suerte, ayer dejamos la portería a 0, por lo que va a ser un chute de confianza”.

El futbolista de Esquíroz ha manifestado que después de su lesión está “muy contento de volver a ganar" y de volver a sentirse "parte del equipo aportando tu grano de arena”.

“Le doy valor al momento en el que hemos sacado los 3 puntos ya que los rivales de abajo se estaban acercando, y porque estábamos bien posicionados por el buen colchón que teníamos”, ha comentado, y agrega que “era un momento para dar un golpe sobre la mesa y así lograr 3 puntos que nos acercan muchísimo al objetivo” de la permanencia.

“Para hacer los 3 puntos de ayer buenísimos tenemos un partido frente a un Granada muy fuerte ya que, de conseguirlos, nos arrimaríamos mucho al objetivo”, ha declarado el jugador rojillo, para quien, viendo los puntos que han hecho falta los últimos años para lograr la salvación, "con 43 puntos estaría hecho, pero nunca sabes lo que pueda pasar”, por lo que confía en ir “partido a partido sacando los puntos necesarios lo antes posible ya que así todos ganaremos en salud”.

“Ante el Madrid no me encontré mal, pero encajar 4 goles hace imposible acabar contento a pesar del gol que marqué”, ha afirmado García haciendo referencia también al partido de ayer ante el Athletic, encuentro que sirvió para “jugar 90 minutos, volver a sentirme bien y ganar con la puerta a 0, cosa que me ha dado un buen chute”.