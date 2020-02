Llorente: "No nos planteamos otro resultado que no sea ganar"

Majadahonda (Madrid), 17 feb (EFE).- En la víspera de la ida de los octavos de final la Liga de Campeones contra el Liverpool inglés, el centrocampista del Atlético de Madrid Marcos Llorente lo tiene claro: no se plantea "otro resultado que no sea ganar" y ve al equipo "más que preparado" para hacer frente al vigente campeón.

En una entrevista con la Agencia EFE nada más completar el último entrenamiento previo al trascendental duelo europeo, Llorente (Madrid, 1995) se muestra convencido de las opciones del conjunto rojiblanco para superar a un rival que solo ha cedido un empate en 26 jornadas en la Premier League inglesa y al que solo el Nápoles italiano ha conseguido derrotar en la Liga de Campeones.

No le asusta el conjunto 'red' al centrocampista madrileño. Todo lo contrario: le genera "más ganas todavía" enfrentarse a un rival al que ve "muy muy bien", en un encuentro de ida en el que se perfila como titular en el centro del campo.

Una situación muy diferente a la de su primer tercio de temporada, cuando pese a llegar con la vitola de ser un jugador del gusto de su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, contó con muy pocos minutos. "Ningún jugador comprende el porqué de no jugar", admitió Llorente, en un nuevo puesto para él: la banda derecha.

- Pregunta (P): ¿Cómo se encuentra el equipo a casi 24 horas del partido contra el Liverpool?

- Respuesta (R): Con muchas ganas de que llegue el partido de mañana, es un partido muy importante para nosotros y el equipo está más que preparado para hacer frente a un gran rival como es el Liverpool.

- P: Enfrentarse al vigente campeón, invicto en su liga, ¿les genera respeto o es un estímulo?

- R: Eso hay que tenerlo en cuenta porque el rival al que te vas a enfrentar resulta que esta temporada va como un tiro. No sé si en la Premier no ha perdido ningún partido. Eso quiere decir que están muy bien y que nos van a poner las cosas muy difíciles"

- P: ¿Cómo vive el vestuario esa ola de pesimismo exterior sobre la eliminatoria?

- R: Es una realidad, ellos están muy muy bien. Es un grandísimo equipo, el vigente campeón, pero a nosotros eso, por lo menos a mí, me genera más ganas todavía de disputar ese partido y de que llegue mañana y darlo todo.

- P: ¿Qué es lo que más les preocupa del Liverpool?

- R: Nos preocupa todo (se ríe), es un equipo muy completo, los tres de arriba son muy veloces, muy rápidos, atrás son muy contundentes también, en el medio campo son fuertes, son agresivos. Son un equipo muy completo y no hay que descuidar nada ante ellos.

- P: Tanto Diego Simeone y como Jürgen Klopp son dos entrenadores con fama de ser buenos motivadores.

- R: Sí, nuestro míster ya se ha visto todo lo que ha dado a este club, y el míster del Liverpool se ha visto el gran año que hizo y el gran año que está haciendo este. Son dos grandísimos entrenadores y será un duelo muy bonito.

- P: ¿Qué probabilidades tiene el Atlético de pasar a cuartos?

- R: No lo he pensado. Son dos partidos, ahora viene uno y es imposible pensar más allá de eso. Nosotros pensamos en el partido que viene, es muy importante y del que queremos salir con un buen resultado para la vuelta poder ir allí a pelearlo.

- P: Un buen resultado para el Atlético sería...

- R: Ganar, no nos planteamos otro resultado que no sea ganar.

- P: Si superan esta eliminatoria, ¿ve al Atlético con posibilidades de llegar más lejos?

- R: Nosotros nos centramos en esta eliminatoria primero, si conseguimos pasar habremos dejado atrás a un grandísimo equipo y obviamente tendremos posibilidades de ganar algo.

- P: El Atlético encadenó cinco partidos sin ganar desde la final de la Supercopa de España y generó muchas dudas, ¿las sintieron también en el vestuario?

- R: Nosotros también somos conscientes y hay que ser realistas que cuando las cosas no salen somos los primeros que tenemos que cambiar algo.

Nos dimos cuenta que había que cambiar cosas, pero es verdad que desde fuera se hace algo más grande de lo que realmente es, todos los equipos pasan por fases buenas y fases malas, y en esas fases malas no hay que volverse loco, seguir trabajando como hemos hecho y al final de todo se sale.

- P: Personalmente, lleva cinco partidos seguidos saliendo de inicio, ¿es su mejor momento desde que está en el Atlético?

- R: Sí, desde que estoy aquí es el mejor momento, está claro. Es el único momento en que he tenido cinco titularidades seguidas y al final cuando tienes minutos y te dan esa confianza las cosas salen mucho mejor.

- P: ¿Cómo lo vivió al llegar, cuando parecía que iba a ser un jugador importante pero los minutos no llegaban? ¿Se llegó a desesperar?

- R: Bueno, al final todos los jugadores no entienden el porqué de no jugar. Es verdad que tú vienes a un equipo a ayudar y tienes que entender tu rol en cada momento de la temporada.

Obviamente me hubiese gustado jugar más, pero son situaciones, decisiones que se toman y al final a los jugadores no nos queda otra que respetarlas, aceptarlas y seguir trabajando para cuando llegue la oportunidad estar preparado.

- P: ¿Le daba alguna explicación Simeone?

- R: No, al final el míster piensa siempre en lo mejor para el equipo, y en ese momento él creía o pensaba que no era el mejor y no me ponía. Es algo respetable y que hay que aceptar.

- P: Ahora está jugando volcado un poco más hacia la banda derecha, ¿cómo se siente en esa posición?

- R: Bueno, con tal de salir al campo y poder jugar no nos vamos a quejar de la posición. Sí que es verdad que no es la mía, que no estoy acostumbrado, pero poco a poco me voy adaptando, estoy muy feliz, me permite más llegar al área, correr más, y estoy encantado.

- P: ¿Qué le pide Simeone en la derecha?

- R: Lo que le pide a otro jugador cuando no salga yo. Es verdad que tenemos muy hablada la presión y los posicionamientos defensivos y eso es lo que más tuve que aprender al no acostumbrado a jugar ahí.

- P: ¿Le sorprendió la insistencia de Simeone en los entrenamientos en la presión y en que el equipo se mueva junto?

- R: Sí, ya lo he vivido y pienso que es algo fundamental, que el equipo sepa en todo momento cómo hay que presionar, cuándo, si hay que quedarse atrás, creo que es algo esencial, que está bien trabajarlo y que nos viene muy bien.

- P: Pese a ese trabajo, el Atlético no domina los partidos, ¿por qué?

- R: Ojalá supiésemos el porqué. Nosotros estos últimos partidos hemos empezado apretando arriba muy bien, pero es verdad que es difícil mantener esa intensidad y agresividad tan arriba durante mucho tiempo. Tenemos que aprender a eso, a que se prolongue más en el tiempo e intentar tener el control de los partidos.

- P: ¿Mañana empezará el Atlético así, presionando al Liverpool?

- R: Sí, bueno, esta noche hablaremos de eso, pero pienso que nosotros cuando apretamos arriba todos juntos y agresivos, nos sentimos bien, robamos la pelota en su campo y no tenemos 50 metros para ir a atacar como cuando la robas atrás. En ese sentido estamos cómodos y que no quepa duda que vamos a ir a por el partido.

- P: Se formó en la cantera del Real Madrid, y ahora juega en el Atlético. Tanto su abuelo (Ramón Grosso) como su padre (Paco Llorente), jugaron en ambos clubes ¿Qué supone el Atlético para usted?

- R: Para empezar este equipo supone que el año pasado en verano me dieron la confianza, apostaron por mí, y es algo que siempre estaré agradecido.

Una vez vienes aquí te das cuenta del fútbol que se respira aquí, que hay mucha pasión, mucho corazón, tanto el club, los trabajadores, el cuerpo técnico, como la afición. Es un placer pertenecer a este club y estoy muy feliz de estar aquí.

- P: ¿Sintió recelos de los aficionados por venir del Real Madrid?

- R: No, la verdad es que me han tratado muy bien todos los aficionados, se han portado de diez conmigo y en ningún momento ha habido ese tipo de situaciones. Es algo de agradecer y que a nosotros los jugadores nos hace sentirnos más cómodos.

- P: Juanfran Torres, que jugó en ambos clubes, dijo tras salir del Atlético que vino "como un vikingo" y se fue "como un indio", ¿le gustaría que le ocurriera algo así?

- R: Al final nosotros somos futbolistas, somos trabajadores, y da igual en el club que estés que lo tienes que dar todo, independientemente de donde vengas o dónde vayas a ir, es aquí donde estás y donde tienes que dejar todo en el césped.

- P: Tener a compañeros que han jugado en ambos vestuarios, como Álvaro Morata, Mario Hermoso o Antonio Adán, ¿desdramatiza esta situación?

- R: Bueno, es que al final, si te soy sincero, lo pensáis más vosotros o la gente que yo. Yo me lo tomo con naturalidad, he venido a este club porque han apostado en mí, han confiado en mí, voy a darlo todo por ellos y es algo en lo que no pienso y que no entra dentro de mi día a día.

- P: ¿Qué trascendencia tiene para usted jugar el primer partido contra el Liverpool en casa? ¿Qué papel puede desempeñar la afición?

- R: Pueden desempeñar un papel importantísimo para nosotros, siempre lo decimos: cuando jugamos en casa es algo increíble.

Ellos te empujan, te apoyan desde que empieza el partido hasta que termina. Incluso cuando termina y el resultado no ha sido bueno ellos siguen ahí y yo creo que es una afición de diez, con la que estamos muy a gusto y encantados de que cada partido aquí sea increíble.

Miguel Ángel Moreno e Iñaki Dufour