Simeone: "No veo pesimismo"

Madrid, 17 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no ve "pesimismo", sino "optimismo e ilusión" para el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, un equipo que "seguramente quedará en la historia" y al que recibe este martes en un Wanda Metropolitano que "reventará".

"Es un partido en dos tiempos (en referencia a la ida y la vuelta). Y no tengo ninguna duda de que a doble partido hay 50 por ciento de posibilidades para todos, no hay diferencias, no hay posibilidades máximas... Es un partido. Y en un partido todo es posible", dijo en una multitudinaria rueda de prensa en el estadio.

"Yo no veo pesimismo. Veo optimismo, ilusión, un estadio que va a reventar, unos futbolistas con unas ganas de jugar impresionantes... Estamos preparando el partido con la mayor de la pasión y la ilusión que tenemos", proclamó el técnico, que advirtió: "Lo único que cuentan son los hechos. Las palabras sirven para generar previas".

El Liverpool arrasa en Inglaterra, aparte de ser el actual campeón de Europa; el Atlético transita con dudas. "No valoro de qué manera me gustaría llegar. Estamos en este momento, mañana tenemos un rival importante y confío mucho en mis futbolistas. Sé que el estadio explotará. De la misma manera que ellos tienen un estadio vibrante, que nos hará sufrir en la vuelta, mañana sucederá lo mismo en el Wanda", recalcó.

"Confío mucho en mis futbolistas. Mucho", recitó una vez más Simeone, que recupera a Diego Costa en la convocatoria: "Viene mejorando, viene creciendo, está entrenando con mucho entusiasmo y mucha ilusión y va dentro del grupo de 19 futbolistas que están concentrados y tienen la posibilidad de estar en el partido".

No cambia la forma de preparar el encuentro para Simeone porque sea el Liverpool el adversario. "Lo hacemos de la misma manera, ya sea contra cualquier rival que nos toque. No tenemos preferencias para prepararlo con mayor actitud a un determinado rival que tiene un poderío económico o un poder importante entre los mejores equipos del mundo. Preparamos el partido con la actitud de ganar", declaró.

Pero sí destacó el momento del Liverpool: "Nos vamos a encontrar con un grandísimo equipo, muy bien entrenado por un entrenador diferente (Jurgen Klopp), con alternativas dentro de su juego en el equipo que le permite jugar de contragolpe, posicionado, tener fuerza en el juego aéreo..."

"Lo ha ido creando en todos los años que lleva en el club. Y aún con la salida de Coutinho que parecía desencadenar que el equipo se partiría; al contrario, el equipo se potenció y eso habla muy bien del club, del entrenador y de los futbolistas del Liverpool", dijo.

Simeone ve "rasgos" similares entre ambos conjuntos en cuanto "a la intensidad y la competitividad". "En eso somos parecidos en los equipos que muestran nuestras características como entrenador. Después, la potencialidad que te dan los futbolistas hacen que juegues de distinta manera", expuso el técnico.

Y remató: "Siempre hemos hablado de grandísimos equipos a lo largo del tiempo y este Liverpool seguramente quedará en la historia, porque tiene registros diferentes a todos aquellos equipos que hemos admirado; mucho más vertical, cambiante... Me genera admiración para el rival".