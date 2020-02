Oblak: "Queremos hacer el mejor partido de la temporada"

Madrid, 17 feb (EFE).- El esloveno Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, remarcó este lunes que su equipo quiere hacer "el mejor partido de la temporada" en el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, que parte "merecidamente como favorito" por su momento y su temporada.

"Seguro que el Liverpool mañana es el favorito, pero eso no significa que nosotros vayamos a bajar los brazos y dejarles hacer lo que quieran. Queremos hacer el mejor partido de la temporada y llegar bien vivos al partido de vuelta", explicó en rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano, el escenario del choque.

"Pensamos en hacer un partido grande, en hacer todo lo mejor posible y luego el resultado vendrá seguro", anunció el guardameta, que habló de lo "importante" de terminar cada duelo con la portería propia a cero. "Y mañana seguro que nos vendría bien", añadió.

Enfrente, estará el Liverpool. Y el portero brasileño Alisson Becker. "Jugamos contra él y contra un equipo. No hay ninguna duda de que él está entre los mejores del mundo, lo han elegido como el mejor y le deseo todo lo mejor, pero espero que mañana nosotros lo hagamos suficientemente bien para molestarlo", expresó.

También estará enfrente el trío de ataque formado por Mané, Firmino y Salah. "Hemos analizado todo, los tres son jugadores muy grandes, pero no son sólo ellos. El Liverpool es un equipo, que cada jugador que sale al campo es increíblemente bueno y está en un estado de forma muy bueno. Me tienen que preocupar todos, no cada uno individualmente. Me preocupa el Liverpool como equipo", avisó.

El Atlético llega a la cita después de recibir dos goles a balón parado en el último choque contra el Valencia. "Las estadísticas no mienten. Estamos pensando en eso también y en hacerlo de la mejor manera posible. Estamos entrenándolo y espero que mañana no nos va a pasar lo que ocurrió en Valencia", apuntó.

"Lo más importante en el balón parado es estar todos concentrados, bien metidos ahí y si estamos así y nos colocamos como tenemos que hacerlo estoy seguro que podemos hacerlo mucho mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora", añadió.