Klopp: "El Atlético es una auténtica máquina"

Madrid, 17 feb (EFE).- El alemán Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, expresó este lunes que el Atlético de Madrid, su rival en los octavos de final de la Liga de Campeones, es "una auténtica máquina", remarcó que jugar contra el conjunto rojiblanco "es una de las cosas más difíciles en la vida de un futbolista" y apuntó que "no hay discusión alguna" con el juego del equipo de Diego Simeone.

"Si hay un equipo con el que tienes que estar al cien por cien y darlo todo, ese es el Atlético. Si trabajas duro o lo más duro que puedas, entonces tienes oportunidades contra él. Si no lo haces, no vas a tener ninguna oportunidad. Hay una razón por la que el Atlético ha estado tantas veces en la final", avisó el técnico en rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano.

"Eso muestra el tiempo que llevan jugando juntos. Ha tenido que cambiar, han traído jugadores muy buenos, tienen futbolistas con experiencia... Veo al Atlético y me parece una auténtica máquina. Pase lo que pase, están ahí. Si un momento pierden la concentración, te cierran y tienen dos o tres jugadores encima tuya", recalcó.

"Si no estás cien por cien metido, en cuanto pierdas la bola van a tener un tiro a puerta, porque son muy buenos para eso, pero, por otra parte, no creo que haya muchos equipos que jueguen así contra nosotros", continuó Klopp, que defendió el estilo del equipo entrenado por el argentino Diego Simeone.

"He visto dos partidos de 90 minutos del Atlético en los dos últimos días. No tengo nada que decirle a la gente que dice que su fútbol no es atractivo. Para mí, un fútbol que tenga éxito es atractivo. Es muy intenso. Velocidad, agresividad, una filosofía de juego muy clara...", explicó.

"Estamos en el país del 'tiqui-taca' y a lo mejor la gente influenciada por ello piensa eso, pero yo, que soy de Alemania, admiro estas cosas. Para mí, no hay discusión alguna con el juego del Atlético", zanjó el técnico, que enfatizó: "Jugar contra él es una de las cosas más difíciles en la vida de un futbolista".

"Saca resultados de prácticamente todos los partidos. Puede ser que esté pasando ahora una época de transición, pero lo que han jugado esta temporada no está tan mal en realidad, como alguna gente dice, y no le quita oportunidades para mañana", prosiguió Klopp.

Y habló de Simeone: "La gente dice que soy emotivo en la banda. Estoy en el nivel 4 y él en el nivel 12 de lo que vive los partidos. Yo estoy a nivel de guardería comparado con Simeone. Lleva demostrándolo todos los años. Ocho años es muchísimo tiempo y sigue manteniendo ese nivel de emoción. Es algo impresionante".

"Sus equipos siempre están organizados al nivel de los mejores del mundo. Es uno de los mejores", destacó Klopp, que desveló que se han visto "un par de veces" y han "intercambiado mensajes después de grandes derrotas o grandes victorias". "Mañana es un partido competitivo de verdad. Vamos a ver qué tal. Va a ser interesante".

A Klopp, según relató, le "encanta la presión", aunque deslizó que el "mayor favorito de la competición es el París Saint Germain". "Nadie duda de que somos ambiciosos. Vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Queremos llegar lo más lejos posible. Nos vemos un equipo que podemos llegar a la final y podemos ganarla, pero hay varios equipos que pueden hacerlo. Queremos estar ahí", apuntó.

Este martes aguarda el Wanda Metropolitano. "Los mejores partidos que hemos jugado han sido fuera de casa. El partido contra el Barcelona perdimos 3-0 (la pasada campaña) y fue uno de los mejores que hemos jugado jamás", repasó.