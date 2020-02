Cesan las emanaciones en Zaldibar pero siguen recomendaciones para vecinos

Bilbao, 18 feb (EFE).- Las emanaciones de humo por la combustión del material y los gases almacenados en el vertedero siniestrado en Zaldibar han cesado completamente hacia las 19:35 horas, han informado fuentes de los bomberos de Bizkaia, aunque siguen las recomendaciones de no hacer ejercicio físico al aire libre ni ventilar las casas en la zona.

Los equipos de trabajo contratados por la empresa propietaria de la escombrera para extinguir el fuego han conseguido por la mañana de este martes apagar los frentes principales del incendio en el vertedero de Zaldibar (Bizkaia), y a lo largo del día han continuando echando tierra en las zonas donde todavía salía humo hasta conseguir el cese total de las emanaciones.

No obstante, un retén de estos equipos de trabajo y de los Bomberos de Bizkaia permanecerá en la zona para evitar que el fuego pueda reproducirse, han precisado dichas fuentes.

El director general de la Agencia Vasca del Agua (URA), Ernesto Martínez Cabredo, ha informado de que los frentes más importantes del incendio quedaron "vencidos" anoche, y que a lo largo del día de hoy desaparecerá el humo en la zona, pero ha advertido de que los rescoldos y las brasas podrían reproducir el fuego.

La extinción del incendio, que había provocado niveles de furanos y dioxinas que podrían ser nocivos en los municipios próximos de la comarca (Zaldibar, Ermua y Eibar, que suman 46.000 habitantes), facilitará las tareas de búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos, Joaquín Solaluce y Alberto Beltrán, en el desprendimiento de miles de toneladas de residuos que se produjo el pasado 6 de febrero.

"Un retén de obra permanecerá vigilando con los medios necesarios para que si algún punto humea más de lo debido se apague. Hoy por la tarde podremos ver que no hay humo", ha señalado Martínez Cabredo en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión diaria de la mesa técnica de seguimiento sobre el desprendimiento del vertedero de Zaldibar.

No obstante, el informe relativo a la contaminación del aire en los términos municipales de Zaldibar, Ermua y Eibar (Bizkaia), a las 18 horas de este martes, no constata variaciones, por lo que se mantienen las recomendaciones emitidas por la consejería de Salud para los habitantes de esas zonas de no hacer actividades físicas intensas al aire libre y no ventilar las viviendas, especialmente por la noche.

El informe señala que persiste la afección por niveles de amonio procedente del escape de la balsa de lixiviados del vertedero colapsado, pero en unos niveles que califica de "no preocupantes".

El estudio de este martes concluye de los análisis que "la calidad de las aguas es absolutamente fiable y no ofrece riesgo alguno".

Precisa que las últimas analíticas disponibles del lixiviado del vertedero corresponden a muestras tomadas hasta el pasado día 13 y que "siguen sin ser en absoluto preocupantes, ya que el único parámetro con contenidos relevantes, por encima del objetivo de calidad para los cursos naturales, es el amonio que, por otra parte, es muy característico de cualquier lixiviado de vertedero, aguas residuales urbanas, purines ganaderos, etc.", precisa.

El informe señala también que a día de hoy se han analizado 75 compuestos químicos y metales, de los cuales se han detectado concentraciones "absolutamente habituales, incluso en condiciones naturales, claramente por debajo de los objetivos de calidad, de tal modo que no pueden producir ninguna afección" en los ríos analizados y, por lo tanto, "no suponen riesgo alguno" para la salud humana.