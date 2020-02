Jeremy Irons y Bérenice Bejo, un jurado comprometido para la 70 Berlinale

Berlín, 20 feb (EFE).- El actor británico Jeremy Irons, su colega franco-argentina Bérenice Bejo, así como el cineasta brasileño Kleber Mendoça Filho, se presentaron hoy ante la Berlinale como un jurado comprometido, ante el reto de buscar al "Oso" del festival.

"Estamos orgullosos. Sabemos que estamos ante los mejores y más novedosos talentos del cine", afirmó el veterano actor británico, mientras que Bejo apuntó: "es mi estreno como miembro de un jurado internacional. Confío en mis colegas más experimentados para asumirlo".

"Hago el cine en el que creo y que quiero hacer, por encima de la situación turbulenta de mi país", afirmó por su parte Mendoç Filho, preguntado por su condición de "cineasta non grato" o incómodo para las autoridades de su país.

Irons, cuya denominación como presidente del jurado fue cuestionada por sus controvertidas opiniones pasadas sobre el aborto o el movimiento #Metoo, arrancó su presentación distanciándose "de todo corazón" -recalcó- de esos posicionamientos.

"Quiero dejar claro de entrada que apoyo absolutamente los movimientos contra los abusos contra la mujer, así como las legislaciones para el aborto libre", dijo, entre aplausos. Tales legislaciones son exponente de "sociedades cultivadas", añadió.

La Berlinale se inaugura hoy con "My Salinger Year", un film fuera de concurso interpretado por Sigourney Weaver, la primera gran presencia estelar sobre la alfombra roja. Al equipo de Irons le corresponderá buscar a sus Osos entre los 18 filmes a competición que se proyectarán a partir de mañana.

RENOVACIÓN Y ESTIGMAS DEL PASADO

La presente es una edición especial para la Berlinale, en la que se estrenan como nueva cúpula bicéfala el italiano Carlo Chatrian y la holandesa Mariette Rissenbeek, tras 18 años de dirección en solitario a cargo del alemán Dieter Kosslick.

Su propósito declarado es renovar el festival, que llega este año a su 70 edición. Justo hace unas semanas la nueva dirección decidió retirar uno de los premios más preciados del palmarés, el Alfred Bauer, en memoria del fundador, al difundirse unas informaciones que lo implicaban en la maquinaria del cine bajo el Tercer Reich.

LA ALFOMBRA ROJA ESPERA A BARDEM, HAYEK Y DEFOE

Entre los filmes a competición estará "The roads not taken", interpretada por el actor español Javier Bardem y su colega mexicana Salma Hayek, y dirigido por la británica Sally Potter.

El estadounidense Abel Ferrara presentará "Siberia", un filme coproducido con México, que aportará al festival la presencia de Willem Defoe, su protagonista y alter-ego del realizador.

Argentina regresa a la competición tras años de ausencia con "El prófugo", el segundo largometraje de Natalia Meta, con Érica Rivas, Nahuel Pérez Biscayart, Daniel Hendler y Cecilia Roth en el reparto.

Y, asimismo representando al cine latinoamericano, Brasil competirá con "All the Dead Ones", de Caetano Gotardo y Marco Dutra, un filme sobre la abolición de la esclavitud en ese país.

Irán buscará el Oso con "There is no Evil", de Mohammad Rasoulof, mientras que Asia estará representada, entre otros, por "Domangchin yeoja" ("The woman who ran"), del surcoreano Hong Sangsoo.

Francia acude con "Effacer l'historique", de Benoît Delépine y Gustave Kervern; y "Le sel des larmes", de Phillippe Garrel; Estados Unidos completa su presencia con "First Cow", de Kelly Reichardt, y "Never rarely sometimes always", de Eliza Hittman.

Alemania aspirará a premio con "Undine", de Christian Petzold, y "Berlin Alexanderplatz", del germano-afgano Burham Qurbani, filme basado en la novela homónima de Alfed Döblin.

Otros filmes a competición son la rusa "Dau, Natasha", de Ilya Khyrzhanovski y Jekaterina Oertel, así como las italianas "Favolacce", de Damiano d'Innocenzo y Fabio d'Innocenzo; y "Volevo nascondermi", de Giorgio Diritti.

340 PELÍCULAS Y UN OSO DE HONOR A MIRREN

En total se verán en los diez días del festival 340 películas en sus distintas secciones. La nueva dirección ha incorporado otro apartado, "Encounters", con quince títulos, para nuevos talentos.

Se trata de películas que buscan nuevos lenguajes en el cine, entre los que están la franco-colombiana "Los conductos", de Camilo Restrepo y la argentina "Isabella", de Matías Piñeiro.

Ya en el capítulo de los consagrados, recibirá el homenaje del festival la actriz británica Hellen Mirren, a la que se entregará el Oso de Oro de Honor al conjunto de su carrera.

Gemma Casadevall