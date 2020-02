Alanis Morissette anuncia su gira europea, que incluye Madrid y Barcelona

Madrid, 21 feb (EFE).- La cantante Alanis Morissette ha anunciado este viernes las trece paradas europeas, que incluye Barcelona y Madrid y que formarán parte de su gira mundial de 2020, con la que celebra el 25 aniversario de su disco debut y el lanzamiento de su nuevo álbum, "Such Pretty Forks In The Road".