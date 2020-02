Rodrygo jugará con el Castilla para no perder ritmo

Madrid, 21 feb (EFE).- El brasileño Rodrygo Goes, que no ha sido convocado por el francés Zinedine Zidane en las últimas cuatro ocasiones, jugará con el Real Madrid Castilla, primer filial blanco, este domingo (17:00 horas CET, -1 GMT) frente al San Sebastián de los Reyes para no perder ritmo de competición, según aseguraron a EFE fuentes del club.