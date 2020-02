El Carnaval de Cádiz reparte sus premios tras una final de casi 13 horas

Cádiz, 22 feb (EFE).- La comparsa "Oh capitán, my capitán", la chirigota "Los "#Cadizfornia", el coro "La colonial" y el cuarteto "Del More" han sido las agrupaciones premiadas en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, según el veredicto del jurado dado a conocer trece horas después del inicio de la final.