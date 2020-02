Madrid pide a la ministra Reyes Maroto reconducir el problema de Airbus

Madrid, 23 feb (EFE).- El consejero de Economía y Empleo, Manuel Giménez, ha explicado este domingo que está dialogando con Airbus para preservar el empleo en la compañía y ha pedido al Ministerio de Industria que reconduzca la situación, tras el anuncio del grupo aeronáutico de despedir a 630 trabajadores en España.

En declaraciones a la prensa tras visitar la exposición "¡Funciono! Porque soy así!", Giménez ha explicado que han recibido ya una solicitud de reunión de los sindicatos, que será atendida.

"Lo importante es el diálogo y hacer política; Airbus es una empresa muy complicada que está muy lejos del mercado habitual. Estamos en conversaciones, con motivo de este problema, pero siempre estamos en contacto con Airbus porque es una empresa muy relevante para España, Madrid y la industria de valor añadido".

Además, el Gobierno regional trasladará a la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, la necesidad de preservar el empleo y el talento de la región, así como "la capacidad transformadora de nuestra industria".

Tras señalar que la Administración competente en este asunto es el ministerio dirigido por Maroto, ha insistido en la importancia de "cuidar a Airbus y a sus trabajadores en Madrid y en España".

Ha afirmado además que "no se sabe" si el número de despidos se elevará a 630: "Esperamos que no vaya a ser y, en cualquier caso, si tuviera que ser y si desde el ministerio no fueran capaces de reconducir la situación, pues que afectara lo menos posible".

"Tenemos que ser todos solidarios y tratar de evitar que se produzca ningún daño en nuestra industria", ha concluido.