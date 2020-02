Ibaka, dominante con Raptors; Juancho regresa a Denver titular y protagonista

Houston (EE.UU.), 23 feb (EFE).- El pívot Serge Ibaka se mantuvo en su línea de jugador decisivo como titular de los Raptors de Toronto, que volvieron a conseguir la victoria y fue también el jugador español más destacado en la jornada dominical de la NBA.

Ibaka, que apenas disputó 24 minutos, se encargó de ser el jugador decisivo dentro de la pintura que ayudó a los Raptors a exhibirse con paliza de 127-81 a los Pacers de Indiana, la victoria con mayor diferencia de puntos en lo que va de temporada.

El internacional español de origen congoleño aportó un doble-doble de 15 puntos y 15 rebotes -mejor marca de la temporada-, incluidos 11 defensivos, que fueron decisivos en el cómodo triunfo de los actuales campeones de liga.

Ibaka, que acabó como cuarto máximo encestador de los Raptors, de una lista de seis jugadores que tuvieron números de dos dígitos, anotó 7 de 12 tiros de campo, incluido 1 de 2 intentos de triple, y no fue a la línea de personal.

Además de dar una asistencia, Ibaka puso un tapón, perdió tres balones y le señalaron dos faltas personales.

Ibaka sigue de titular ante la baja por lesión de su compatriota, el pívot Marc Gasol, quien sigue sin recuperarse del tirón muscular que sufrió en la pierna izquierda antes del descanso del Fin de Semana de las Estrellas.

A pesar de la ausencia de Gasol, que se ha perdido 10 partidos consecutivos, los Raptors han ganado 17 de los últimos 18 encuentros y consiguieron el noveno triunfo consecutivo en su campo.

El ala-pívot Juancho Hernangómez volvió al Pepsi Center de Denver, pero esta vez como rival de su exequipo de los Nuggets, siendo nuevo titular de los Timberwolves de Minnesota, donde fue traspasado el pasado 6 de febrero en una operación en la que participaron cuatro equipos y 12 jugadores.

Hernangómez, que había estado tres temporadas y media con los Nuggets, equipo que lo seleccionó con el número 15 en la primera ronda del sorteo universitario del 2015, jugó 27 minutos y aportó siete puntos que no evitaron la derrota de los Timberwolves por 128-116 ante el equipo de Denver.

El pequeño de los hermanos Hernangómez no tuvo su mejor inspiración encestadora al anotar 2 de 7 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos, y acertó 2-2 desde la línea de personal.

El exjugador del Estudiantes capturó cuatro rebotes, tres fueron defensivos, perdió dos balones y cometió tres faltas personales.

Los Nuggets, durante un descanso del primer cuarto, mostraron un vídeo de homenaje a Hernangómez, al escolta Malik Beasley y al pívot Jarred Vanderbilt, que también fueron incluidos en el traspaso.

Por su parte, Hernangómez, que no tuvo la oportunidad de despedirse de sus excompañeros, y aficionados la noche del traspaso, durante el entrenamiento previo al partido frente a los Nuggets, dijo que estaría siempre agradecido al equipo de Denver que le hizo vivir el sueño de niño de llegar a la NBA y competir dentro del mejor baloncesto del mundo.

Hernangómez también mandó un mensaje a todos los niños para que luchen y trabajen duro cada día y, si lo hacen, alcanzarán sus sueños.

El jugador internacional español reconoció que era un poco raro el sentimiento que tenía al volver a un campo donde había sido su casa durante cuatro años y que gracias a todo el apoyo recibido por los Nuggets, los jugadores y los aficionados se había convertido en mejor jugador.

"Todo sucedió muy rápido y me sentí mal al no tener la oportunidad de decir adiós a todos de la manera que me hubiese gustado", declaró Juancho. "Ahora que puedo dirigirme a ellos quiero darles las gracias a la familia Kroenke (dueña del equipo), Tim y Arturas y al entrenador Michael Malone, que hicieron posible que mi sueño de niño se hiciese realidad. A todos los aficionados por su apoyo y que siempre estarán en mi corazón".

Juancho también se convirtió en el protagonista de la jornada fuera del campo cuando se dirigió a las gradas del Pepsi Center, donde estaba una niña que llevaba la camiseta de la selección de España para que se la firmase.

El jugador internacional español no solo se la firmó, sino que luego se quitó la que llevaba puesta de los Timberwolves y se la entregó como regalo sorpresa, además de darle un abrazo, lo que generó una emoción inusitada entre la joven aficionada que se fue a abrazar a su madre.