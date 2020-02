Me Too celebra fallo contra Weinstein gracias a las voces que rompieron el silencio

Nueva york, 24 feb (EFE).- La líder del movimiento "Me Too", Tarana Burke, expresó este lunes su satisfacción por la sentencia contra el productor Harvey Weinstein, quien fue hallado culpable d e acto sexual criminal y violación en tercer grado, y afirmó que esto no habría sido posible "sin las supervivientes" que "rompieron el silencio".