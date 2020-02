El Kremlin rechaza las acusaciones de injerencia en las elecciones de EEUU

Moscú, 25 feb (EFE).- El Kremlin rechazó hoy las acusaciones sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses, al afirmar que se trata de afirmaciones "infundadas", dado que Moscú "no interfiere en los asuntos internos de otros" países.

"Con una insistencia obsesiva aparecen nuevas e infundadas acusaciones contra Rusia sobre algún tipo de interferencia", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, después de las filtraciones a medios de comunicación estadounidenses sobre la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral para los comicios de noviembre.

Los diarios The Washington Post y The New York Times, que citaron a fuentes de Inteligencia, publicaron que el Kremlin apoya la reelección de Donald Trump, y a Bernie Sanders como candidato demócrata.

"Hemos rechazado esto categóricamente en repetidas ocasiones", añadió Peskov en su rueda de prensa diaria, en la que aseguró que tampoco hubo interferencia en las elecciones de 2016.

Las agencias de Inteligencia estadounidenses concluyeron hace tres años que Rusia interfirió en los comicios estadounidenses de 2016 para potenciar las opciones de Trump frente a su rival de entonces, la demócrata Hillary Clinton, algo que corroboró el fiscal especial Robert Mueller en un informe que presentó el año pasado tras una larga investigación.

"Insistimos en que no hubo ni hay interferencia alguna. Rusia no interfiere en los asuntos internos de otros y está categóricamente en contra de que alguien interfiera en los asuntos rusos. Nuestra posición es bien conocida", recalcó Peskov.