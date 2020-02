El Govern irá a la mesa de diálogo con "unidad de acción" y Torra comparecerá

Barcelona, 25 feb (EFE).- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, será quien comparezca tras la primera reunión de la mesa de diálogo entre gobiernos, que tendrá lugar mañana, que la delegación catalana afronta con "unidad de acción" y para la que aún no hay un orden del día "consensuado".

"La parte catalana va a negociar desde la unidad de acción (...) va en representación del gobierno de Cataluña a negociar la resolución del conflicto político y, por lo tanto, no vamos a hacer dos negociaciones en paralelo", ha afirmado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en rueda de prensa.

Budó, que no formará parte de la delegación catalana en la que hay personas ajenas al ejecutivo catalán, ha explicado que aún no hay un orden del día pactado entre Gobierno y Generalitat -no le consta si se está trabajando en ello-, y tampoco ha precisado si, tras el encuentro, Torra comparecerá desde la Moncloa o desde la delegación del Govern en Madrid.