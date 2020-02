La juez autoriza un permiso de 3 días a Sànchez al no ver riesgo de que reincida

Barcelona, 25 feb (EFE).- La juez ha autorizado un permiso de tres días al exlíder de la ANC Jordi Sànchez, al que se opuso la Fiscalía, por su buena conducta en prisión y porque no ve riesgo de reincidencia ya que ha asumido la responsabilidad de sus actos y no prevé enfocar sus "inquietudes políticas" con el "activismo social".

Así lo sostiene la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña, en un escrito en que avala la decisión de la cárcel barcelonesa de Lledoners de conceder un permiso de 72 horas a Sànchez, en un proceso paralelo al de sus salidas para ejercer voluntariado tres días a la semana en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

La juez de vigilancia penitenciaria rechaza los argumentos que esgrimía la Fiscalía para que se le denegara este permiso de 72 horas a Sànchez, al concluir que cumple con los dos requisitos para poderlo disfrutar: ha cumplido una cuarta parte de la condena y tiene una buena conducta en prisión.

En contra del criterio de la Fiscalía, que sostuvo que Sànchez no se ha arrepentido, la juez subraya que el informe del equipo penitenciario que atiende al exlíder de la ANC ha determinado que ha asumido la responsabilidad de sus actos y que muestra motivación por el cambio, ya que no modificaría sus convicciones, pero sí la manera de llevarlas a cabo.

La juez resalta que, según este informe, la trayectoria de activismo social que llevó a Sànchez a participar en la conducta por la que fue condenado a nueve años de cárcel por sedición, "a día de hoy ya no la contempla como factible, ya que a consecuencia de los hechos se ha desvinculado de toda entidad dedicada a la movilización y no tiene intención de continuar este camino".

"Sus expectativas actuales ya no están en la política activa, ni tampoco en la presidencia de la ANC, ya que actualmente no lo es ni tiene intención de volver a liderar ninguna entidad ni movimiento social", apunta el informe que concluye, según destaca la juez, que las "inquietudes políticas" de Sànchez "serán enfocadas de otra manera, que por descontado no será la del activismo social".

La juez apoya su decisión también en el hecho de que, según el informe del equipo de juristas, psicólogos y trabajadores sociales que atiende a Sànchez, el exlíder de la ANC ha dejado claro que sus convicciones no las cambiaría, pero sí "algunas formas de llevarlas a cabo".

Por este motivo, a la hora de autorizar este permiso de tres días la juez destaca la importancia de "la actitud favorable del interno al asumir la responsabilidad de los hechos delictivos y ser consciente de que debería haber actuado de otra forma", lo que lleva a la magistrada a concluir que no existe riesgo de reincidencia ni de quebrantamiento de condena.

Además, como en el caso del líder de Òmnium, Jordi Cuixart -a quien la juez avaló un permiso de tres días al que también se oponía la Fiscalía-, advierte de que no se puede pretender que Sànchez cambie o modifique su pensamiento o ideología política relativa a la defensa del derecho de autodeterminación de Cataluña, ya que es "legítimo" dentro del ordenamiento jurídico.

De forma paralela a este permiso de 72 horas, que Sànchez ya puede disfrutar porque la decisión de la juez es de ejecución inmediata, la cárcel de Lledoners ha autorizado al exlíder de la ANC a salir tres días a la semana de prisión para ejercer voluntariado, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

La Fiscalía ha recurrido por el momento en los cinco casos de los presos del "procés" en que las juntas de tratamiento han aplicado la flexibilización que permite el artículo 100.2 -a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a los exconsellers Joaquim Forn y Dolors Bassa y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell-, si bien los respectivos juzgados de vigilancia penitenciaria aún no se han pronunciado.