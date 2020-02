César Strawberry: "España ha puesto fin a las persecuciones inquisitoriales"

Madrid, 25 feb (EFE).- El músico César Strawberry ha considerado que "España ha puesto fin a las persecuciones inquisitoriales arbitrarias e irregulares" al recibir este martes el amparo del Tribunal Constitucional (TC) tras la condena previa del Supremo a un año de cárcel por varios comentarios en Twitter.

En declaraciones a Efe, el líder de Def Con Dos ha reclamado en esa línea que "se absuelva también a Pablo Hasél, Willy Toledo, Valtonyc, a los chavales de La Insurgencia y a todos los que han sido perseguidos del mismo modo" que él, que fue condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas.

En relación con su caso, Strawberry ha mantenido que "esto ha sido una persecución política de libro, orquestada por el Ministerio de Interior", como parte "de lo que llamó 'las cloacas del Estado'".

En ese sentido, ha recordado que él fue detenido "a 5 días de unas elecciones municipales que se presentaban poco propicias para el partido que gobernaba" y ha insistido en que "determinados ministros y fuerzas policiales utilizaron su poder para atacar a enemigos políticos".

Los hechos dirimidos se remontan a varios tuits publicados entre 2013 y 2014, como "Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco" o "¿Se puede llevar una camiseta con un estampado de Miguel Ángel Blanco? Lo pregunto desde el respeto y el verano".

A partir de entonces comenzó un proceso del que fue absuelto en 2016 por la Audiencia Nacional, sentencia que fue revocada solo unos meses después por el Tribunal Supremo, que lo condenó a un año de cárcel.

"Esto pone fin sobre todo a la inseguridad jurídica vivida en los últimos 5 o 6 años, con sentencias contradictorias, juzgados que daban la vuelta a las sentencias, algo que nos ha llevado a una autocensura voluntaria y a un deterioro de la democracia, porque si uno no se puede expresar libremente, esto no se puede llamar democracia", ha dicho.

Strawberry ha afirmado que, no obstante, que vaticinaba este desenlace. "En ningún caso pensé que la máxima institución judicial española cometiera la torpeza de condenarme injustamente, porque eso no tiene cabida en el marco jurídico europeo y siempre he confiado en su buen hacer y en que deben acatar ese marco", ha subrayado.

Lejos de sentirse "héroe" de ninguna lucha, el músico ha destacado más bien el "via crucis" que ha supuesto luchar por su inocencia.

"Me ha afectado profesionalmente el ser expuesto y señalado públicamente, por extensión también mi familia, mis amigos, mi trabajo y mi grupo", ha afirmado, antes de referirse a las "calumnias e insultos" que recibió, por ejemplo, del dirigente de VOX Ortega Smith, quien se refirió a Def Con Dos como "pseudogrupo proetarra" cuando un concierto suyo en Madrid fue cancelado.

"Hay cosas muy difíciles de asumir y hay quien te deja de llamar porque se creen las noticias manipuladas", ha insistido.