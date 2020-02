La Fiscalía pide al Supremo que confirme la inhabilitación de Torra

Madrid, 26 feb (EFE).- La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que no admita a trámite el recurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra su condena de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos en campaña electoral y, en caso de no aceptar su propuesta, pide que se confirme la sentencia.