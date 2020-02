Líder del Congreso salvadoreño convoca a pleno para aprobar ley de reconciliación

San Salvador, 26 feb (EFE).- El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, convocó este miércoles a una sesión plenaria extraordinaria para supuestamente aprobar el proyecto de ley de reconciliación que es rechazado por las víctimas de la guerra civil salvadoreña y por diversas ONG que las apoyan.

"La plenaria es exclusivamente para aprobar la ley de justicia transicional y reconciliación (...) hemos hecho todos los esfuerzos y el día de ayer (martes) recibimos insumos importantísimos de Naciones Unidas, expertos de la Universidad Centroamericana y de derechos humanos de Washington", dijo a periodistas el también diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN).

El parlamentario señaló que "hay cambios sustanciales en el proyecto de ley, como por ejemplo el período para la presentación de requerimientos fiscales para casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad que pasa de seis meses a un año".

La sesión para la aprobación de dicha normativa, programada para que comience a las 17.30 hora local (23.30 GMT), se llevará a cabo en medio de rechazos y denuncias de las víctimas y las organizaciones sociales, quienes aseguran que la ley es una "amnistía disfrazada" y que "protege solo a los victimarios".

Sin embargo, Ponce señaló, durante una entrevista con Efe, que el proyecto de ley de reconciliación nacional que podría ser aprobado en la Asamblea Legislativa sí cumple con la sentencia emitida por la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la anulación en 2016 de la amnistía de 1993.

El Congreso tiene hasta el 28 de febrero para aprobar la ley, según un último plazo dado por la Sala de lo Constitucional, entidad que en 2016 anuló una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armando y ordenó al Legislativo crear una normativa que garantice el acceso a la Justicia de las víctimas.

La Sala de lo Constitucional ha dado dos prorrogas a los diputados de la Comisión Política del Congreso, encargada del estudio y análisis de la ley, para crear el instrumento que debe de garantizar que se obtenga información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, la reparación de las víctimas y la provisión de los recursos necesarios para responder a las necesidades de verdad y justicia.

La guerra interna en El Salvador enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

CEJIL ALERTA DE LEY DE IMPUNIDAD

"Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) reconocemos que la elaboración de una nueva ley de reconciliación nacional fue ordenada por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016; sin embargo, recordamos que la misma Sala dejó claro que la Asamblea Legislativa no puede emitir una ley que amnistíe graves violaciones de derechos humanos", señaló la entidad en un comunicado.

Cejil hace un llamado a los diputadas para que "actúen en consonancia con las obligaciones internacionales que el Estado de El Salvador ha suscrito de manera voluntaria y respete las resoluciones del Tribunal Interamericano".

Además, exigió a la Asamblea Legislativa que "garantice un proceso realmente participativo, que incluya a organizaciones de sociedad civil, víctimas y familiares, con el fin de impulsar una nueva ley de reconciliación nacional que realmente garantice el acceso de las víctimas del conflicto armado interno a la verdad y la justicia".

PARTIDO DE GOBIERNO PODRÍA NO VOTAR

El partido en el Gobierno, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), podría no votar por dicha ley, que contiene 74 artículos y que fue elaborada por el equipo técnico del diputado Ponce con el apoyo de su asesor personal, un ex procurador de derechos humanos cuyo nombre no fue brindado, y un equipo de juristas especializados.

"Vamos a valorar no apoyar este proyecto porque consideramos que no tiene los suficientes elementos que se necesitan para una verdadera reconciliación y para curar las heridas de las víctimas del conflicto (armado)", manifestó a periodistas el diputado Guadalupe Vázquez, jefe de la fracción de GANA.

De ser aprobada la ley, las víctimas y las organizaciones no gubernamentales han pedido al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que la vete.

El mandatario no ha tardado en reaccionar y en su cuenta de Twitter publicó: "¡VETO!".