Nicki Minaj pide perdón por comportamiento de esposo en carnaval trinitense

Kenneth Petty (2i) impide con el brazo al líder de la banda "Legends Of The Far East", el famoso artista local Iwer George (2d), que tocara a su esposa, la rapera estadounidense de origen trinitense, Nicki Minaj (i), frente al artista Machel Montano (d), durante el carnaval de Trinidad y Tobago celebrado este martes en Puerto España (Trinidad y Tobago). EFE/ Andrea de Silva